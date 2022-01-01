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Англия. Чемпионшип
Команды
Мидлсбро
Состав
€ 115 млн
Мидлсбро - состав команды
Миддлсбро
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Риверсайд
Сайт:
http://www.mfc.co.uk/
Тренер:
Ким Хелльберг
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Витек Радек
Вра
22
€ 6 млн
32
Уайлдсмит Джо
Вра
30
€ 0.3 млн
33
МакЛафлин Джон
Вра
39
€ 0.05 млн
2
Бриттан Каллум
Защ
28
€ 7 млн
4
Филлипс Эшли
Защ
21
€ 7 млн
5
Джонс Элфи
Защ
28
€ 6 млн
30
Боржес Нето
Защ
30
€ 2.5 млн
24
Бангура Алекс
Защ
27
€ 0.7 млн
25
Эдмундсон Джордж
Защ
29
€ 0.6 млн
3
Бирам Сэм
Защ
32
€ 0.4 млн
12
Эйлинг Люк
Защ
35
€ 0.35 млн
49
Josh Dede
Защ
-
46
Harley Hunt
Защ
-
10
Моррис Эйдан
Пол
24
€ 10 млн
6
Берхальтер Себастьян
Пол
25
€ 8 млн
21
Пукштас Рокас
Пол
22
€ 6 млн
16
Сармиенто Йереми
Пол
24
€ 5 млн
8
МакГри Райли
Пол
27
€ 3.5 млн
8
Бэррон Коннор
Пол
24
€ 2.5 млн
19
Каслдайн Лео
Пол
21
€ 2 млн
17
Хэмилтон Мика
Пол
22
€ 1.8 млн
14
Пирт-Харрис Майлз
Пол
23
€ 0.9 млн
28
МакКейб Лау
Пол
20
€ 0.1 млн
9
Конвей Томми
Нап
24
€ 14 млн
13
Стрелец Давид
Нап
25
€ 8 млн
22
Джозеф Кайл
Нап
25
€ 6 млн
17
Арфстен Макс
Нап
25
€ 5 млн
11
Козье-Дюберри Амарио
Нап
21
€ 5 млн
7
Лэнкшир Уилл
Нап
21
€ 4.5 млн
20
Сене Кали
Нап
25
€ 2 млн
29
Adilson Malanda
Нап
-
31
Solomon Brynn
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 9
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