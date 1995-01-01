Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|39 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|Мидлсбро
|41 тур
|10 апреля, понедельник
|17:00
|Бристоль Сити
|Мидлсбро
|42 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Мидлсбро
|Норвич Сити
|44 тур
|22 апреля, суббота
|17:00
|Лутон Таун
|Мидлсбро