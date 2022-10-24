- 24 октября 2022
- 19:34 Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил «Мидлсбро»
- 19 июля 2022
- 13:16 Фото «Тоттенхэм» заплатил почти 15 миллионов за защитника «Мидлсбро»
- 16 июня 2022
- 22:50 Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром» 3
- 19 марта 2022
- 22:07 Кубок Англии. «Челси» в гостях переиграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал 1
- 15 марта 2022
- 20:49 «Челси» отозвал просьбу провести гостевой матч с «Мидлсбро» без зрителей 1
- 15:42 «Челси» попросил FA провести матч с «Мидлсбро» без зрителей 3
- 4 марта 2022
- 13:16 «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
- 2 марта 2022
- 10:37 Конте – после поражения от «Мидлсбро»: «Не могу считать своих игроков лучшими в мире» 2
- 08:15 Конте – после поражения от «Мидлсбро»: «Тоттенхэм» может играть гораздо лучше» 1
- 01:26 Кубок Англии. «Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» в дополнительное время и вылетел
- 8 февраля 2022
- 16:36 Рангник: «Фанаты поддержали Элангу после вылета от «Мидлсбро», но есть комментарии от некоторых идиотов. Это социальная проблема»
- 6 февраля 2022
- 09:15 Фанат «Мидлсбро» ушел праздновать победу над «МЮ», оставив ребенка одного в отеле. Болельщик арестован 2
- 5 февраля 2022
- 17:13 Рэшфорд – Эланге после незабитого пенальти: «Немедленно подними голову» 1
- 09:59 Видео Рангник – о голе «Мидлсбро»: «Там была игра рукой, такое нельзя засчитывать» 11
- 01:56 Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти вылетел от «Мидлсбро» из Чемпионшипа 12
- 4 февраля 2022
- 23:55 Видео В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо 2
- 23:33 Роналду впервые за 13 лет вышел в старте на матч Кубка Англии 3
- 21:15 «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Мидлсбро» в траурных повязках