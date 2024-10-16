Английский клуб высмеял Роналду

«Мидлсбро» потроллил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду по итогам матча 4-го тура Лиги наций против Шотландии.

Португальцы потеряли очки, сыграв вничью 0:0.

Роналду не забил за сборную впервые за 4 матча.

Нападающий был недоволен решением судьи в концовке дать финальный свисток, посчитав, что стоило добавить еще время.

В соцсетях «Мидлсбро» появилась фотография, где Бен Доук, выступающий за английский клуб, прикасается к Роналду.

«Все хорошо, приятель?» – говорится в подписи к публикации.

Фото: твиттер «Мидлсбро»