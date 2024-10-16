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    Английский клуб высмеял Роналду

    «Мидлсбро» потроллил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду по итогам матча 4-го тура Лиги наций против Шотландии.

    • Португальцы потеряли очки, сыграв вничью 0:0.
    • Роналду не забил за сборную впервые за 4 матча.
    • Нападающий был недоволен решением судьи в концовке дать финальный свисток, посчитав, что стоило добавить еще время.

    В соцсетях «Мидлсбро» появилась фотография, где Бен Доук, выступающий за английский клуб, прикасается к Роналду.

    «Все хорошо, приятель?» – говорится в подписи к публикации.

    Фото: твиттер «Мидлсбро»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1729111134
    И где здесь высмеивание?..
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