Английский клуб высмеял Роналду

«Мидлсбро» потроллил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду по итогам матча 4-го тура Лиги наций против Шотландии.
- Португальцы потеряли очки, сыграв вничью 0:0.
- Роналду не забил за сборную впервые за 4 матча.
- Нападающий был недоволен решением судьи в концовке дать финальный свисток, посчитав, что стоило добавить еще время.
В соцсетях «Мидлсбро» появилась фотография, где Бен Доук, выступающий за английский клуб, прикасается к Роналду.
«Все хорошо, приятель?» – говорится в подписи к публикации.
Фото: твиттер «Мидлсбро»