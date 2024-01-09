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    • «Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024

    «Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Мидлсбро» против «Челси», 1/2 Кубка лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Мидлсбро»: Гловер, Бангура, Фрай, Кларк, Берг, Барласер, Хоусон, Латте Лат, Крукс, Джонс, Коберн.

    Главный тренер: Майкл Каррик

    «Челси»: Петрович, Густо, Дисаси, Силва, Колвилл, Галлахер, Фернандес, Стерлинг, Палмер, Мудрик, Броя.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидлсбро» – «Челси»

    Мидлсбро-Челси смотреть онлайн 9 января

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.01.2024 11:50
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