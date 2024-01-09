Смотреть прямую трансляцию матча «Мидлсбро» против «Челси», 1/2 Кубка лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 января 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Мидлсбро»: Гловер, Бангура, Фрай, Кларк, Берг, Барласер, Хоусон, Латте Лат, Крукс, Джонс, Коберн.
Главный тренер: Майкл Каррик
«Челси»: Петрович, Густо, Дисаси, Силва, Колвилл, Галлахер, Фернандес, Стерлинг, Палмер, Мудрик, Броя.
Главный тренер: Маурисио Почеттино
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидлсбро» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».