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Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала

20 декабря 2023, 01:15
3

Завершились три четвертьфинальных матча Кубка английской лиги.

В 1/2 финала турнира пробились «Челси», «Фулхэм» и «Мидлсбро».

Команда Маурисио Почеттино ушла от поражения на 92-й минуте и победила в серии пенальти.

Англия. Кубок лиги. 1/4 финала

Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Хаусон, 11; 0:2 – Роджерс, 23; 0:3 – Крукс, 53.

Эвертон – Фулхэм – 1:1 (0:1), по пенальти – 6:7

Голы: 0:1 – Кин (в свои ворота), 41; 1:1 – Бету, 82.

Челси – Ньюкасл – 1:1 (0:1), по пенальти – 4:2

Голы: 0:1 – Уилсон, 16; 1:1 – Мудрик, 90+2.

Календарь Кубка лиги

Результаты Кубка лиги

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Ньюкасл Челси Эвертон Фулхэм Мидлсбро Порт Вейл
Комментарии (3)
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Опорник1984
1703053533
Вопрос к админам. сайта. Почему не начисляют баллы за ничью в основное время в матче Челси - Ньюкасл?
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Romeo 123
1703056084
Как обосрать мудрика так сразу а как написать что благодаря мудрику челси прошёл Ньюкасл забыли
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