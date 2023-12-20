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    • Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала

    Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала

    Завершились три четвертьфинальных матча Кубка английской лиги.

    В 1/2 финала турнира пробились «Челси», «Фулхэм» и «Мидлсбро».

    Команда Маурисио Почеттино ушла от поражения на 92-й минуте и победила в серии пенальти.

    Англия. Кубок лиги. 1/4 финала

    Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хаусон, 11; 0:2 – Роджерс, 23; 0:3 – Крукс, 53.

    Эвертон – Фулхэм – 1:1 (0:1), по пенальти – 6:7

    Голы: 0:1 – Кин (в свои ворота), 41; 1:1 – Бету, 82.

    Челси – Ньюкасл – 1:1 (0:1), по пенальти – 4:2

    Голы: 0:1 – Уилсон, 16; 1:1 – Мудрик, 90+2.

    Календарь Кубка лиги

    Результаты Кубка лиги

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    Источник: «Бомбардир»

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