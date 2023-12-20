Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала

Завершились три четвертьфинальных матча Кубка английской лиги.
В 1/2 финала турнира пробились «Челси», «Фулхэм» и «Мидлсбро».
Команда Маурисио Почеттино ушла от поражения на 92-й минуте и победила в серии пенальти.
Англия. Кубок лиги. 1/4 финала
Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Хаусон, 11; 0:2 – Роджерс, 23; 0:3 – Крукс, 53.
Эвертон – Фулхэм – 1:1 (0:1), по пенальти – 6:7
Голы: 0:1 – Кин (в свои ворота), 41; 1:1 – Бету, 82.
Челси – Ньюкасл – 1:1 (0:1), по пенальти – 4:2
Голы: 0:1 – Уилсон, 16; 1:1 – Мудрик, 90+2.
Источник: «Бомбардир»