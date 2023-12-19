Эвертон - Фулхэм

|1 тур
|12 августа, суббота
|17:00
|Эвертон
|0:1
|Фулхэм
|31 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Эвертон
|1:3
|Фулхэм
|14 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Фулхэм
|0:0
|Эвертон
|24 тур
|14 февраля, воскресенье
|22:00
|Эвертон
|0:2
|Фулхэм
|9 тур
|22 ноября, воскресенье
|15:00
|Фулхэм
|2:3
|Эвертон
|34 тур
|13 апреля, суббота
|17:00
|Фулхэм
|2:0
|Эвертон
|7 тур
|29 сентября, суббота
|17:00
|Эвертон
|3:0
|Фулхэм
|32 тур
|30 марта, воскресенье
|16:30
|Фулхэм
|1:3
|Эвертон
|16 тур
|14 декабря, суббота
|19:00
|Эвертон
|4:1
|Фулхэм
|35 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:0
|Фулхэм
|10 тур
|3 ноября, суббота
|19:00
|Фулхэм
|2:2
|Эвертон
|36 тур
|28 апреля, суббота
|18:00
|Эвертон
|4:0
|Фулхэм
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|16:30
|Фулхэм
|1:3
|Эвертон
|30 тур
|19 марта, суббота
|20:30
|Эвертон
|2:1
|Фулхэм
|6 тур
|25 сентября, суббота
|18:00
|Фулхэм
|0:0
|Эвертон
|36 тур
|25 апреля, воскресенье
|18:00
|Эвертон
|2:1
|Фулхэм
|5 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:15
|Фулхэм
|2:1
|Эвертон
|38 тур
|24 мая, воскресенье
|19:00
|Фулхэм
|0:2
|Эвертон
|11 тур
|1 ноября, суббота
|15:45
|Эвертон
|1:0
|Фулхэм