Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Фулхэм
Эвертон - Фулхэм: обзор матча 19 декабря 2023
Эвертон
19.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Фулхэм
82'
Бету
41'
М. Кин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Фулхэм
ГОЛ!
Т. Адарабиойо
6:7
Пенальти не реализован!
И. Гуйе
ГОЛ!
Э. Робинсон
6:6
ГОЛ!
Д. Гарнер
6:5
ГОЛ!
К. Тете
5:5
ГОЛ!
Д. Тарковски
5:4
ГОЛ!
К. Винисиус
4:4
Пенальти не реализован!
А. Онана
Пенальти не реализован!
Б. Рид
ГОЛ!
А. Данжума
4:3
ГОЛ!
Ж. Палинья
3:3
ГОЛ!
М. Кин
3:2
ГОЛ!
Т. Кэрни
2:2
ГОЛ!
Д. Макнил
2:1
ГОЛ!
А. Перейра
1:1
ГОЛ!
Бету
1:0
87'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Муньис
87'
Замена
И. Диоп
️️️️
А. Ивоби
ГОЛ! 1:1!
Бету
82'
77'
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Рид
77'
Замена
Б. Рид
️️️️
Х. Уилсон
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Харрисон
72'
64'
Желтая карточка
К. Тете
62'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Виллиан
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
61'
Желтая карточка
Н. Паттерсон
50'
41'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Кин
Желтая карточка
М. Кин
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
(К)
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
4
Брэнтуэйт
5
Кин
6
Тарковски
2
Паттерсон
24
Онана
37
Гарнер
5
Гуйе
11
Харрисон
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
4
Адарабиойо
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
10
Уилсон
17
Ивоби
10
Виллиан
9
Муньис
11
Харрисон
7
Данжума
7
Данжума
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
17
Ивоби
6
Диоп
6
Диоп
17
Ивоби
10
Виллиан
10
Кэрни
10
Кэрни
10
Виллиан
6
Рид
8
Перейра
8
Перейра
6
Рид
10
Уилсон
14
Рид
14
Рид
10
Уилсон
9
Муньис
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Муньис
Остались в запасе
Эвертон
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Эвертон - Фулхэм
2
1
Всего ударов по воротам
5
1
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
0
Нарушения
6
8
Офсайды
1
0
Количество передач
198
222
Сейвы
0
1
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
0
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Graham Scott, England
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Фулхэм
АПЛ: шансы «Фулхэма» и «Борнмута» на победу в матче 12-го тура
09:26
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
АПЛ: шансы «Фулхэма» и «Борнмута» на победу в матче 12-го тура
09:26
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+