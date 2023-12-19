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Челси - Ньюкасл

19.12.2023, Вторник, 23:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Челси - Ньюкасл
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Матч начнется в 23:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
13 тур
25 ноября, суббота 18:00 Ньюкасл Челси
Товарищеские матчи 2023

27 июля, четверг 03:15 Ньюкасл 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
38 тур
28 мая, воскресенье 18:30 Челси 1:1 Ньюкасл
16 тур
12 ноября, суббота 20:30 Ньюкасл 1:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Челси 1:0 Ньюкасл
10 тур
30 октября, суббота 17:00 Ньюкасл 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
15 февраля, понедельник 23:00 Челси 2:0 Ньюкасл
9 тур
21 ноября, суббота 15:30 Ньюкасл 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
18 января, суббота 20:30 Ньюкасл 1:0 Челси
9 тур
19 октября, суббота 17:00 Челси 1:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
12 января, суббота 20:30 Челси 2:1 Ньюкасл
3 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Ньюкасл 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
38 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Ньюкасл 3:0 Челси
15 тур
2 декабря, суббота 15:30 Челси 3:1 Ньюкасл
Англия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
28 января, воскресенье 16:30 Челси 3:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
13 февраля, суббота 20:30 Челси 5:1 Ньюкасл
7 тур
26 сентября, суббота 19:30 Ньюкасл 2:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
10 января, суббота 18:00 Челси 2:0 Ньюкасл
15 тур
6 декабря, суббота 15:45 Ньюкасл 2:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 19:00 Челси 3:0 Ньюкасл
10 тур
2 ноября, суббота 16:45 Ньюкасл 2:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
2 февраля, суббота 19:00 Ньюкасл 3:2 Челси
2 тур
25 августа, суббота 20:30 Челси 2:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
34 тур
2 мая, среда 22:45 Челси 0:2 Ньюкасл
14 тур
3 декабря, суббота 16:45 Ньюкасл 0:3 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Челси 2:2 Ньюкасл
15 тур
28 ноября, воскресенье 16:30 Ньюкасл 1:1 Челси
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
3-й раунд,
22 сентября, среда 22:45 Челси 3:4 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
31 тур
4 апреля, суббота 18:00 Ньюкасл 0:2 Челси
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Челси 0:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
37 тур
5 мая, понедельник 19:00 Ньюкасл 0:2 Челси
20 тур
29 декабря, суббота 18:00 Челси 2:1 Ньюкасл
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