Челси - Ньюкасл

|13 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|Челси
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|18:30
|Челси
|1:1
|Ньюкасл
|16 тур
|12 ноября, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|1:0
|Челси
|29 тур
|13 марта, воскресенье
|17:00
|Челси
|1:0
|Ньюкасл
|10 тур
|30 октября, суббота
|17:00
|Ньюкасл
|0:3
|Челси
|24 тур
|15 февраля, понедельник
|23:00
|Челси
|2:0
|Ньюкасл
|9 тур
|21 ноября, суббота
|15:30
|Ньюкасл
|0:2
|Челси
|22 тур
|12 января, суббота
|20:30
|Челси
|2:1
|Ньюкасл
|3 тур
|26 августа, воскресенье
|18:00
|Ньюкасл
|1:2
|Челси
|38 тур
|13 мая, воскресенье
|17:00
|Ньюкасл
|3:0
|Челси
|15 тур
|2 декабря, суббота
|15:30
|Челси
|3:1
|Ньюкасл
|26 тур
|13 февраля, суббота
|20:30
|Челси
|5:1
|Ньюкасл
|7 тур
|26 сентября, суббота
|19:30
|Ньюкасл
|2:2
|Челси
|37 тур
|15 мая, воскресенье
|16:30
|Челси
|2:2
|Ньюкасл
|15 тур
|28 ноября, воскресенье
|16:30
|Ньюкасл
|1:1
|Челси