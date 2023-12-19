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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 19 декабря 2023
Челси
19.12.2023, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Ньюкасл
90+2'
М. Мудрик
16'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Ньюкасл
Пенальти не реализован!
М. Ритчи
ГОЛ!
М. Мудрик
4:2
ГОЛ!
Б. Гимарайнс
3:2
ГОЛ!
К. Нкунку
3:1
Пенальти не реализован!
К. Триппьер
ГОЛ!
К. Галлахер
2:1
ГОЛ!
К. Уилсон
1:1
ГОЛ!
К. Палмер
1:0
Желтая карточка
М. Мудрик
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
К. Галлахер
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Мудрик
90'
+2
87'
Желтая карточка
К. Уилсон
Замена
М. Мудрик
️️️️
Р. Стерлинг
78'
Замена
Я. Матсен
️️️️
А. Дисаси
78'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
71'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Джексон
69'
52'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Э. Гордон
46'
Замена
Д. Берн
️️️️
С. Ботман
46'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Э. Крафт
Замена
М. Густо
️️️️
Л. Колуилл
46'
Замена
А. Броя
️️️️
Э. Фернандес
32'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Желтая карточка
М. Кайседо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
(К)
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Алекс Матос
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
3-4-1-3
1
Петрович
6
Колуилл
5
Бадьяшиль
3
Силва
33
Чилвел
25
Кайседо
17
Фернандес
5
Дисаси
8
Галлахер
19
Стерлинг
11
Джексон
10
Палмер
4-2-3-1
39
Дубравка
2
Ливраменто
24
Ласселлс
4
Ботман
17
Крафт
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Альмирон
67
Майли
10
Гордон
13
Уилсон
5
Дисаси
22
Матсен
22
Матсен
5
Дисаси
6
Колуилл
27
Густо
27
Густо
6
Колуилл
19
Стерлинг
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Стерлинг
17
Фернандес
27
Броя
27
Броя
17
Фернандес
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
10
Гордон
30
Ритчи
30
Ритчи
10
Гордон
4
Ботман
33
Берн
33
Берн
4
Ботман
17
Крафт
2
Триппьер
2
Триппьер
17
Крафт
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
6
Алекс Матос
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
6
Алекс Матос
ПВ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Челси - Ньюкасл
4
2
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
3
6
Офсайды
4
0
Количество передач
418
127
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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