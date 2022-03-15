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«Челси» попросил FA провести матч с «Мидлсбро» без зрителей

«Челси» из-за наложенных санкций не смог реализовать гостевую квоту билетов на матч 1/4 финала Кубка Англии против «Мидлсбро». По этой причине лондонцы попросили FA провести встречу без зрителей.

Клуб считает, что в отсутствие лондонских болельщиков у «Мидлсбро» не должно быть спортивного преимущества в виде 100-процентной квоты для своих фанатов.

  • Встреча в Мидлсбро назначена на 19 марта.
  • Санкции на «Челси» связаны с владельцем Романом Абрамовичем.
  • «Челси» может не доиграть сезон.

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Источник: официальный сайт «Челси»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +759

    Untitled-1 11 минут назад

    Надо было бесплатно пускать всех своих болельщиков

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