«Челси» попросил FA провести матч с «Мидлсбро» без зрителей

«Челси» из-за наложенных санкций не смог реализовать гостевую квоту билетов на матч 1/4 финала Кубка Англии против «Мидлсбро». По этой причине лондонцы попросили FA провести встречу без зрителей.

Клуб считает, что в отсутствие лондонских болельщиков у «Мидлсбро» не должно быть спортивного преимущества в виде 100-процентной квоты для своих фанатов.

Встреча в Мидлсбро назначена на 19 марта.

Санкции на «Челси» связаны с владельцем Романом Абрамовичем.

«Челси» может не доиграть сезон.

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