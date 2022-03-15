«Челси» попросил FA провести матч с «Мидлсбро» без зрителей

Надо было бесплатно пускать всех своих болельщиков
«Челси» из-за наложенных санкций не смог реализовать гостевую квоту билетов на матч 1/4 финала Кубка Англии против «Мидлсбро». По этой причине лондонцы попросили FA провести встречу без зрителей.
Клуб считает, что в отсутствие лондонских болельщиков у «Мидлсбро» не должно быть спортивного преимущества в виде 100-процентной квоты для своих фанатов.
- Встреча в Мидлсбро назначена на 19 марта.
- Санкции на «Челси» связаны с владельцем Романом Абрамовичем.
- «Челси» может не доиграть сезон.
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