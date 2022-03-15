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  • «Челси» отозвал просьбу провести гостевой матч с «Мидлсбро» без зрителей

«Челси» отозвал просьбу провести гостевой матч с «Мидлсбро» без зрителей

15 марта 2022, 20:49
1

«Челси» отозвал просьбу провести гостевой матч 1/4 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» без зрителей, сообщает Футбольная ассоциация Англии.

Изначально лондонский клуб попросил провести игру без зрителей в связи с тем, что из-за наложенных санкций не смог реализовать гостевую квоту билетов

  • Встреча в Мидлсбро назначена на 19 марта.
  • Санкции на «Челси» связаны с владельцем Романом Абрамовичем.
  • «Челси» может не доиграть сезон.

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Источник: твиттер Футбольной ассоциации Англии
Англия. Кубок Челси Мидлсбро
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mutabor0992
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