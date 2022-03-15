«Челси» отозвал просьбу провести гостевой матч с «Мидлсбро» без зрителей

«Челси» отозвал просьбу провести гостевой матч 1/4 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» без зрителей, сообщает Футбольная ассоциация Англии.
Изначально лондонский клуб попросил провести игру без зрителей в связи с тем, что из-за наложенных санкций не смог реализовать гостевую квоту билетов
- Встреча в Мидлсбро назначена на 19 марта.
- Санкции на «Челси» связаны с владельцем Романом Абрамовичем.
- «Челси» может не доиграть сезон.
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Источник: твиттер Футбольной ассоциации Англии