«Челси» отозвал просьбу провести гостевой матч с «Мидлсбро» без зрителей

«Челси» отозвал просьбу провести гостевой матч 1/4 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» без зрителей, сообщает Футбольная ассоциация Англии.

Изначально лондонский клуб попросил провести игру без зрителей в связи с тем, что из-за наложенных санкций не смог реализовать гостевую квоту билетов

Встреча в Мидлсбро назначена на 19 марта.

Санкции на «Челси» связаны с владельцем Романом Абрамовичем.

«Челси» может не доиграть сезон.

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