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  • Халк может уехать из России. Луческу хочет работать в «Зените» до 2046 года. Дайджест событий дня

Халк может уехать из России. Луческу хочет работать в «Зените» до 2046 года. Дайджест событий дня

60 миллионов за ошибку. «МЮ» намерен вернуть Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба покинул «Манчестер Юнайтед» четыре года назад, но может вернуться обратно. Цена вопроса – 60 миллионов фунтов. В случае согласования контракта с Погба, этот трансфер станет рекордным для АПЛ. Лидерство пока удерживает Анхель Ди Мария, он переходил в «МЮ» из «Реала» за 59,7 миллиона фунтов.

Тренеры РФПЛ признали Смолова лучшим игроком сезона

Главные тренеры клубов РФПЛ выбрали тройку лучших футболистов минувшего сезона – три очка игрок получал за первое место, два – за второе и одно – за третье. Победу с 32 баллами одержал форвард «Краснодара» Федор Смолов, Халк расположился на втором месте с 13 очками. Два следующих места с пятью баллами разделили Артем Дзюба и Ахмед Муса.

Халк может покинуть «Зенит»

Президент «Зенита» Александр Дюков прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода Халка. Питерцы расстанутся с ним, если бразилец захочет перейти в другой клуб. «В настоящий момент Халк – наш игрок, и мы заинтересованы, чтобы он остался в нашей команде. Если такие предложения поступят и Халк попросит нас его продать, то мы рассмотрим это предложение. Повторюсь, в любом случае мы постараемся сохранить этого игрока. Пока что все это гипотетически», – отметил Дюков.

«Дер вар Сар» и другие. Кого Геннадий Орлов не хотел бы видеть в «Зените»

Луческу хочет работать в «Зените» до 100 лет

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сегодня был представлен публике на специальной презентации и отвечал на вопросы журналистов примерно полтора часа. «Я очень рад, что сделал этот шаг и сейчас нахожусь в «Зените». Считаю, что «Зенит», ЦСКА и «Шахтер» — лучшие клубы Восточной Европы. Я приехал сюда не на два года, а на много-много лет. Хотел бы здесь остаться до 100 лет», – заявил Луческу. То есть, до сезона-2046/47?

Цифра дня. Будущий стадион «Зенита» подорожал (опять)

Тренерский штаб «Спартак» лишился Ананко

«Спартак» и тренер Дмитрий Ананко прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. «Спартак» благодарит Дмитрия Васильевича и желает ему успехов в дальнейшей работе», – гласит сообщение на официальном сайте клуба. Летом 2015 года Ананко вместе с Егором Титовым вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Спартаке», проработав вместе с ними весь прошлый сезон. Бывший президент красно-белых уже прогнозирует появление другого спартаковца в штабе.

Китайский чемпионат потерял Петреску

Бывший рулевой «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску ушел с поста главного тренера «Цзянсу Сунин». Информация подтверждена на официальном сайте китайского клуба. Ранее сообщалось об интересе к румынскому специалисту со стороны «Кубани», в которой Петреску работал на протяжении нескольких лет. Сейчас слухи снова отправляют румына в краснодарский клуб с зарплатой в размере 1,5 миллиона долларов за сезон.

«Мордовия» определилась с тренером

В саранский клуб Петреску точно не перейдет – там уже назначили главным Дмитрия Черышева, который ранее входил в тренерский штаб Унаи Эмери в «Севилье». «Мордовия» уже объявила о заключении двухлетнего контракта с 47-летним специалистом, хоть сам Черышев пока эту информацию опровергает.

Возвращать «Астон Виллу» в АПЛ будет Ди Маттео

Вылетевшие из высшего дивизиона товарищи по несчастью из Бирмингема обзавелись тренером-победителем Лиги чемпионов. «Астон Вилла» назначила Роберто Ди Маттео главным в клубе. «Стать тренером этого прекрасного клуба – большая честь для меня. Главная задача – вернуть «Астон Виллу» туда, где она должна находиться», – сказал итальянец. Контракт с Ди Маттео рассчитан на два года.

Кокорин рассказал, почему не перешел в «Арсенал»

АПЛ в прошедшем сезоне так и не дождалась форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина. Российский футболист рассказал, почему он не стал футболистом «Арсенала» и остался на тот момент в «Динамо». «У меня заканчивался контракт с «Динамо», а «Арсенал» хотел меня в аренду на год с опцией дальнейшего выкупа. Но чтобы уйти туда в аренду, мне нужно было переподписать контракт с «Динамо», чего я на тот момент не хотел делать. У меня было полтора-два дня, чтобы разобраться в ситуации, а я на тот момент уезжал в сборную на важные матчи. Мы решили взять паузу», – рассказал Кокорин.

Дарья Валитова – девушка самого обсуждаемого футболиста сборной России

Россия. Премьер-лига Россия Ювентус Манчестер Юнайтед Зенит Спартак Мордовия Цзянсу Сунин Астон Вилла Смолов Федор Кокорин Александр Халк Ананко Дмитрий Погба Поль Луческу Мирча Ди Маттео Роберто Петреску Дан Черышев Дмитрий
Комментарии (12)
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343443
1464987736
ананько пошел анонировать.всё равно от него толка нет
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kazak1975
1464989279
После сезона посмотрим на Мирчу. Пока ещё рано радоваться.
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опус 2
1465006213
Халк может покинуть Зенит ,если захочет перейти в другой клуб -грандиозная новость !
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lihindic
1465013573
не уедет...
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Gerero2198
1465017192
Зенит конечно не шпартаг, и сильно выть не будут, но думаю, что зенитушке в следующем сезоне мало что светит.
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Ильгизар И
1465018942
халк пока
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BarStep
1465023438
Кино как кино, - ни чего особенного
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mik1954
1465037597
Халка необходимо удержать...
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dodik_aqalarov
1465141369
Lucesku..........
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Taps
1465155196
Халка продать, Кокорина выгнать в ФНЛ.
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