Халк может уехать из России. Луческу хочет работать в «Зените» до 2046 года. Дайджест событий дня

60 миллионов за ошибку. «МЮ» намерен вернуть Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба покинул «Манчестер Юнайтед» четыре года назад, но может вернуться обратно. Цена вопроса – 60 миллионов фунтов. В случае согласования контракта с Погба, этот трансфер станет рекордным для АПЛ. Лидерство пока удерживает Анхель Ди Мария, он переходил в «МЮ» из «Реала» за 59,7 миллиона фунтов.

Тренеры РФПЛ признали Смолова лучшим игроком сезона

Главные тренеры клубов РФПЛ выбрали тройку лучших футболистов минувшего сезона – три очка игрок получал за первое место, два – за второе и одно – за третье. Победу с 32 баллами одержал форвард «Краснодара» Федор Смолов, Халк расположился на втором месте с 13 очками. Два следующих места с пятью баллами разделили Артем Дзюба и Ахмед Муса.

Халк может покинуть «Зенит»

Президент «Зенита» Александр Дюков прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода Халка. Питерцы расстанутся с ним, если бразилец захочет перейти в другой клуб. «В настоящий момент Халк – наш игрок, и мы заинтересованы, чтобы он остался в нашей команде. Если такие предложения поступят и Халк попросит нас его продать, то мы рассмотрим это предложение. Повторюсь, в любом случае мы постараемся сохранить этого игрока. Пока что все это гипотетически», – отметил Дюков.

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Луческу хочет работать в «Зените» до 100 лет

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сегодня был представлен публике на специальной презентации и отвечал на вопросы журналистов примерно полтора часа. «Я очень рад, что сделал этот шаг и сейчас нахожусь в «Зените». Считаю, что «Зенит», ЦСКА и «Шахтер» — лучшие клубы Восточной Европы. Я приехал сюда не на два года, а на много-много лет. Хотел бы здесь остаться до 100 лет», – заявил Луческу. То есть, до сезона-2046/47?

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Тренерский штаб «Спартак» лишился Ананко

«Спартак» и тренер Дмитрий Ананко прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. «Спартак» благодарит Дмитрия Васильевича и желает ему успехов в дальнейшей работе», – гласит сообщение на официальном сайте клуба. Летом 2015 года Ананко вместе с Егором Титовым вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Спартаке», проработав вместе с ними весь прошлый сезон. Бывший президент красно-белых уже прогнозирует появление другого спартаковца в штабе.

Китайский чемпионат потерял Петреску

Бывший рулевой «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску ушел с поста главного тренера «Цзянсу Сунин». Информация подтверждена на официальном сайте китайского клуба. Ранее сообщалось об интересе к румынскому специалисту со стороны «Кубани», в которой Петреску работал на протяжении нескольких лет. Сейчас слухи снова отправляют румына в краснодарский клуб с зарплатой в размере 1,5 миллиона долларов за сезон.

«Мордовия» определилась с тренером

В саранский клуб Петреску точно не перейдет – там уже назначили главным Дмитрия Черышева, который ранее входил в тренерский штаб Унаи Эмери в «Севилье». «Мордовия» уже объявила о заключении двухлетнего контракта с 47-летним специалистом, хоть сам Черышев пока эту информацию опровергает.

Возвращать «Астон Виллу» в АПЛ будет Ди Маттео

Вылетевшие из высшего дивизиона товарищи по несчастью из Бирмингема обзавелись тренером-победителем Лиги чемпионов. «Астон Вилла» назначила Роберто Ди Маттео главным в клубе. «Стать тренером этого прекрасного клуба – большая честь для меня. Главная задача – вернуть «Астон Виллу» туда, где она должна находиться», – сказал итальянец. Контракт с Ди Маттео рассчитан на два года.

Кокорин рассказал, почему не перешел в «Арсенал»

АПЛ в прошедшем сезоне так и не дождалась форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина. Российский футболист рассказал, почему он не стал футболистом «Арсенала» и остался на тот момент в «Динамо». «У меня заканчивался контракт с «Динамо», а «Арсенал» хотел меня в аренду на год с опцией дальнейшего выкупа. Но чтобы уйти туда в аренду, мне нужно было переподписать контракт с «Динамо», чего я на тот момент не хотел делать. У меня было полтора-два дня, чтобы разобраться в ситуации, а я на тот момент уезжал в сборную на важные матчи. Мы решили взять паузу», – рассказал Кокорин.

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