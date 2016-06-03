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    Черышев: «Я не подписывал контракта с «Мордовией»

    Российский специалист Дмитрий Черышев опроверг информацию о том, что он стал наставником «Мордовии». Ранее сообщалось, что 47-летний тренер подписал с саранским клубом двухлетнее соглашение.

    «Я ни с кем ничего не подписал и еще ничего не возглавил, больше ничего не могу вам сказать!» – сказал Черышев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.06.2016 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2016, 01:49

      Всё что выливается на страницы сайта, оказывается бредом. Из какого, скажите мне, пальца высасывается вся эта информация, и про срок контракта, и про зарплату, из бредовой головы журналиста? И если всё-таки Черышев окажется у руля клуба, симпатий никаких к нему, зачем открещиваться-то, набивать себе цену?

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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 3 июня 2016, 20:28

      это бред или нет ?

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