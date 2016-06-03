Черышев: «Я не подписывал контракта с «Мордовией»

Всё что выливается на страницы сайта, оказывается бредом. Из какого, скажите мне, пальца высасывается вся эта информация, и про срок контракта, и про зарплату, из бредовой головы журналиста? И если всё-таки Черышев окажется у руля клуба, симпатий никаких к нему, зачем открещиваться-то, набивать себе цену?
Российский специалист Дмитрий Черышев опроверг информацию о том, что он стал наставником «Мордовии». Ранее сообщалось, что 47-летний тренер подписал с саранским клубом двухлетнее соглашение.
«Я ни с кем ничего не подписал и еще ничего не возглавил, больше ничего не могу вам сказать!» – сказал Черышев.