Черышев: «Я не подписывал контракта с «Мордовией»

Российский специалист Дмитрий Черышев опроверг информацию о том, что он стал наставником «Мордовии». Ранее сообщалось, что 47-летний тренер подписал с саранским клубом двухлетнее соглашение.

«Я ни с кем ничего не подписал и еще ничего не возглавил, больше ничего не могу вам сказать!» – сказал Черышев.