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    Червиченко: «Место Ананко в «Спартаке» может занять Ковтун»

    Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход из тренерского штаба красно-белых Дмитрия Ананко.

    «Ананко не справился с работой в «Спартаке». Оборона красно-белых была одной из самых проходных в прошедшем чемпионате России. Это неприемлемо для клуба, который должен бороться за место в тройке сильнейших. Ананко в бытность игроком выступал в защите, поэтому и в тренерском штабе Аленичева отвечал за оборону. Логично, что все неудачи команды списали на него.

    Слышал, что Юрий Ковтун может занять место Ананко. Юра – человек жесткий, был таким же защитником и как тренер очень требовательный. Мне эта кандидатура кажется достойной. Других потерь в тренерском штабе «Спартака» ждать не стоит. Егора Титова вряд ли уберут – это слишком значимое для «Спартака» имя. Да и его вины в неудачном выступлении команды я не вижу. Львиную долю ответственности за результат на себе несет главный тренер», – заявил Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.06.2016 19:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +281

      serhz 4 июня 2016, 17:02

      Да ! Ковтун научит защитников забивать ! - в свои ворота , в свое время он немало дров наломал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 4 июня 2016, 12:14

      онопко надо сманивать из цска

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2016, 01:40

      Ну слава тебе Господи, наконец-то нашли виновного, и это он , Онопко...

      0
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > арейская 4 июня 2016, 02:59

      Пардон, Ананко

      0
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 3 июня 2016, 20:24

      Червяк всё никак не уймётся. Он уже давно никто и никакого отношения к "Спартаку" не имеет, кроме того, что говном периодически поливает. Лучше бы бабу Дусю спросили как дальше жить.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 3 июня 2016, 20:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      всегда ассоциировался " Ковтун " с чмо

      -7
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