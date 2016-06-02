Дарья Валитова – девушка самого обсуждаемого футболиста сборной России

Александр Кокорин постепенно становится едва ли не ключевым игроком команды Слуцкого и набирает обороты к Евро. «Бомбардир» показывает вам, кто ежедневно ограждает нелюбимого в народе нападающего от чтения прессы.

Валитова была известна еще до знакомства с Кокориным. Она давно и не очень успешно строит карьеру певицы под псевдонимом Амели. Раскрутить ее до всероссийского уровня не смогли даже бывшие бойфренды: Влад Топалов и Тимати. Забавно, что прошлая девушка Кокорина – Виктория Смирнова – приходится вопрошающему о дерзости рэперу сестрой.

Помимо этого Дарья успела потанцевать в группе «Тодес», побыть редактором журнала Rabbit Magazine и раскрутить страницу в инстаграме.

text Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Фев 28 2016 в 8:00 PST

text Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Дек 10 2015 в 10:14 PST

text Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Апр 20 2015 в 6:14 PDT

text Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Апр 10 2015 в 5:23 PDT

text Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Янв 1 2014 в 11:05 PST

text Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Окт 29 2013 в 4:47 PDT

text Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Апр 12 2013 в 4:37 PDT

Александр познакомился с Валитовой три года назад и очень долго добивался ее. Теперь же Дарья настолько влюблена, что набила себе татуировку «К9» (нет, не «Собачья работа», а игровой номер Кокорина). Когда футболист впервые увидел тату, не поверил и пытался стереть его пальцем. Сейчас главной мечтой Валитовой является свадьба. Как все меняется за три года, верно?

text Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Янв 6 2016 в 2:52 PST

text Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Апр 28 2015 в 1:43 PDT

text Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Дек 31 2015 в 1:07 PST

Но не меняется одно – постоянные скандалы вокруг персоны Кокорина. Инстаграмы влюбленных пестрят фото с шикарными видами и дорогими машинами, что провоцирует тонны критики. Даже легенда кутаисской журналистики Отар Кушанашвили отметился едкой заметкой об этом. Валитова из-за негативных комментариев сильно печалится и не понимает, почему люди такие злые. Терпит она и выходки возлюбленного, вроде той феерической фотографии из сауны. Уж очень Дарья хочет под венец. Говорят, что семейные скандалы на эту тему и привели к спаду в игре нападающего. Что ж, будем надеяться, что перед Евро он успел хотя бы намекнуть девушке на скорую свадьбу.

text Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Янв 11 2016 в 6:19 PST

text Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Ноя 19 2015 в 6:24 PST

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