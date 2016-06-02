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    Дарья Валитова – девушка самого обсуждаемого футболиста сборной России


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    Голосов: 2
    02.06.2016 19:28
    Александр Кокорин постепенно становится едва ли не ключевым игроком команды Слуцкого и набирает обороты к Евро. «Бомбардир» показывает вам, кто ежедневно ограждает нелюбимого в народе нападающего от чтения прессы.

    Валитова была известна еще до знакомства с Кокориным. Она давно и не очень успешно строит карьеру певицы под псевдонимом Амели. Раскрутить ее до всероссийского уровня не смогли даже бывшие бойфренды: Влад Топалов и Тимати. Забавно, что прошлая девушка Кокорина – Виктория Смирнова – приходится вопрошающему о дерзости рэперу сестрой.

    Помимо этого Дарья успела потанцевать в группе «Тодес», побыть редактором журнала Rabbit Magazine и раскрутить страницу в инстаграме.

    text

    Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

    text

    Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

    text

    Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

    text

    Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

    text

    Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

    text

    Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

    text

    Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

    Александр познакомился с Валитовой три года назад и очень долго добивался ее. Теперь же Дарья настолько влюблена, что набила себе татуировку «К9» (нет, не «Собачья работа», а игровой номер Кокорина). Когда футболист впервые увидел тату, не поверил и пытался стереть его пальцем. Сейчас главной мечтой Валитовой является свадьба. Как все меняется за три года, верно?

    text

    Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

    text

    Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

    text

    Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

    Но не меняется одно – постоянные скандалы вокруг персоны Кокорина. Инстаграмы влюбленных пестрят фото с шикарными видами и дорогими машинами, что провоцирует тонны критики. Даже легенда кутаисской журналистики Отар Кушанашвили отметился едкой заметкой об этом. Валитова из-за негативных комментариев сильно печалится и не понимает, почему люди такие злые. Терпит она и выходки возлюбленного, вроде той феерической фотографии из сауны. Уж очень Дарья хочет под венец. Говорят, что семейные скандалы на эту тему и привели к спаду в игре нападающего. Что ж, будем надеяться, что перед Евро он успел хотя бы намекнуть девушке на скорую свадьбу.

    text

    Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

    text

    Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

    Алана Мамаева – горячая жена звезды «Краснодара»

    «Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Дарьи Валитовой
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 14:36

      Эхххх , Кокорин . Тебя совсем развели как лоха .

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 16 июня 2017, 09:23

      Да!!! Ему бы чего попроще...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 августа 2016, 18:19

      нашла под конец дурика

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > 84aivengo 16 июня 2017, 14:33

      Так это еще не конец !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Трах- Тибетох 24 июля 2016, 17:45

      не забудь Тимоху с его командой на свадьбу позвать глядишь много чего нового для себя узнаешь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 10 июня 2016, 19:41

      Ничего особенного!

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 6 июня 2016, 16:45

      Бабло и здоровье - это временно, так что у кого слюна потекла, спокойствие...У Вас тоже все заебца...только в своем формате)))

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 6 июня 2016, 16:43

      Пердак и балоны, а еще этот ботекс....В общем для Какохи норм)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Jdkwjx58 5 июня 2016, 10:03

      Топалов же гей!
      А Тимати мужик нормальный
      Он ей на клыка полюбому кидал
      А этот чмошник терь в дёсна долбится с ней

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Jdkwjx58 5 июня 2016, 10:00

      Насосали на пару на Феррару... :-D
      Стрёмная она какая-то...
      Бузова ито симпотнее :-)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 4 июня 2016, 23:40

      ТП

      0
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