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    «Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина


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    Голосов: 0
    15.03.2016 15:02
    «Суперталант», «суперигрок», «фантастический» и «выдающийся» футболист. Лестные эпитеты в адрес самого обсуждаемого игрока России до сих пор не редкость. «Бомбардир» выделяет главные цитаты известных иностранных футболистов и специалистов об Александре Кокорине.

    Бывший главный тренер «Динамо» Миодраг Божович:

    «Кокорин – очень качественный игрок. Иногда поражаешься, что он делает с мячом, как забивает. А в другой раз удивляешься уже каким-то неудачным действиям. С его быстротой и техникой Саша должен стать серьезным футболистом. Если он им не станет, то винить должен будет не тренеров, не Миодрага Божовича, а только себя. У него еще есть время понять это до того, как станет поздно»

    Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи:

    «Кокорин – просто суперталант. Теперь его задача – реализовать свои возможности не только на тренировках, но и в матчах, ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. Надо из потенциальной звезды превращаться в настоящую»

    «Если он будет продолжать работать над собой в том же духе, то сможет не только пробиться в сборную Германии, а еще дальше. Он мог бы пробиться в любую сборную мира!»

    Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат:

    «Считаю, что этот парень многого может добиться в ближайшем будущем. Саша – один из самых больших талантов, с кем мне доводилось работать»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску:

    «Кокорин – суперигрок. Я жду от него большего! Поймите меня правильно, Саша – шикарный футболист, мне он очень нравится. Просто я знаю, что он способен приносить намного больше пользы команде, забивать больше голов. Кокорин, безусловно, очень одаренный игрок. Пожалуй, данные у него даже лучше, чем у того же Кержакова»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло:

    «Меня радует Кокорин. Если он продолжит в том же духе, буду очень доволен. Это наше будущее. Молодые таланты? Запишите фамилию Кокорин. Это по-настоящему сильный футболист. Он способен стать звездой ЧМ-2018»

    Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О:

    «Из игроков других команд особенно отмечу парня из «Динамо». Я считаю его выдающимся футболистом. 9-го номера, Кокорина. Я желаю ему очень-очень яркой и успешной карьеры»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука:

    «Кокорин – отличный футболист: быстрый, с ударом, думает правильно»

    Корреспондент испанского издания Vavel.com Марк Мосуль:

    «Многие говорят про Кокорина. Алекс идеально подошел бы для «Атлетико». Но все упирается в цену. Кокорин – отличный второй форвард, чтобы комбинировать с нападающим-киллером»

    Защитник сборной Австрии Кристиан Фукс:

    «Кто самый опасный в нападении россиян? Кокорин. Он умеет абсолютно все»

    Известный венгерский менеджер Шандор Варга:

    «Арсен Венгер интересовался Кокориным. За ним следят, да. Арсен мне уже 2–3 раза по поводу него звонил. Кокорин всегда принимает правильные решения, когда надо играть в одно касание. Арсена всегда интересует этот компонент: чтобы игрок быстро принимал правильные решения»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито:

    «Для меня выдающийся игрок — Кокорин. Видел, как он играл на чемпионате мира в Бразилии, но в чемпионате России он проявил себя уже как молодой талантливый нападающий»

    Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт:

    «Кокорин? Фантастический бомбардир. Очень опасен и быстр»

    Бывший главный тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес:

    «Раньше мы о Кокорине знали мало, но я вижу отличный уровень у этого футболиста. У него есть все шансы на рост, думаю, он может играть на более высоком уровне»

    Главный тренер сборной Черногории Бранко Брнович:

    «Я и в прошлый раз говорил, что у сборной России много отличных игроков. Я в восторге от игры Кокорина, считаю, что это один из лучших российских игроков»

    Бывший полузащитник «Динамо» Якоб Яншер:

    «Убежден, что Кокора обладает необходимым классом, чтобы выступать в европейских топ-клубах. Он быстр, хорош в завершении атак, физически силен»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс:

    «Кокорин – футболист высшего уровня, один из лучших бомбардиров России, к тому же достаточно молод. Я верю, что им мог интересоваться «Арсенал». У него достаточно качеств, чтобы выступать в английской премьер-лиге»

    Защитник «Динамо» Кристофер Самба:

    «Если говорить о тех ребятах, которые меня здесь поразили, то выделю Кокорина, которого считаю очень сильным нападающим. Он быстр, высоко прыгает и может играть обеими ногами. Очень жаль, что Александр не смог сыграть в Европе, поскольку там он имел бы возможность получить ценный опыт и прибавить»

    При подготовке материала использованы цитаты изданий и порталов Sports.ru, Championat.com, Sportbox.ru, «Спорт-Экспресс», «Советский спорт», еженедельник «Футбол», «Спорт день за днем», «Официальный сайт «Динамо», «La Gazzetta dello Sport».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: foxsports.com.au, telegraaf.nl, talksport.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 1 апреля 2016, 15:30

      Зенит его похоронит!

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 марта 2016, 13:06

      В 24 года пора бы уже себя обозначить. Разумеется, при условии, что ты талантлив. Вспомните Аршавина, Добровольского. А про Сашу всё-то говорят как о подростке. Жаль, но будет он очередным "обещалкиным".

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 16 марта 2016, 10:03

      На всех он лОжил!!

      0
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 15 марта 2016, 21:27

      Мог бы быть отличным игроком и даже в хороший клуб любого чемпионата попасть,но отношение к делу должно было быть другим уже года 4 назад...пахать надо было из всех сил..но захвалили и парень звезду словил...

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 15 марта 2016, 21:23

      Недавно писали про одного бразильца-футболиста, который получал хорошие контракты, но не играл. Какие-то ассоциации...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > kotmyshka 16 марта 2016, 11:51

      Вспомнил - Карлос Кайзер

      1
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      Рейтинг: +943

      Riot Zero 15 марта 2016, 19:30

      Божович в точку попал.

      0
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 15 марта 2016, 19:11

      Но Кержаков заслуженный

      1
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 15 марта 2016, 19:10

      Хотя по возрасту уже мужчиной пора быть. И всем показать настоящего звездного и полезного Кокорина, а не не эту неуверенную пародию. Уровень не выше Кержакова в Цюрихе

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > vovinzone 16 марта 2016, 10:06

      Не люблю Кержакова, но в сравнение с Кокориным он супер-пупер!

      0
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 15 марта 2016, 19:07

      но не уверенный в себе паренек. В зените будто заробел в матче с Бенфикой

      0
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 15 марта 2016, 19:06

      Ни ругать ни хвалить не буду. Старательный

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 > vovinzone 15 марта 2016, 19:50

      Ха-ха за такие деньги пахать надо, а не старательным быть.

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