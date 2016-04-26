Алана Мамаева – горячая жена звезды «Краснодара»

В текущем сезоне Павел Мамаев не только стал настоящим лидером «быков», но и превратился в основного игрока сборной. Однако его успехи вряд ли были бы возможны без поддержки красавицы-жены, которая несколько лет назад изменила судьбу футболиста. «Бомбардир» залез в инстаграм Аланы Мамаевой, чтобы узнать, какие женщины ведут российских сборников на подвиги.

Алана – пример девушки, судьбу которой в корне изменило замужество. По интернету до сих пор гуляют шокирующие видео из времен, когда модель вела не самый здоровый образ жизни. Август 2013 (месяц свадьбы) стал поворотным пунктом в судьбе влюбленных: Алана забросила модельный бизнес, став домохозяйкой, а Павел перебрался в «Краснодар», где совершенно по-новому раскрылся как футболист. С тех пор жена подарила лидеру «быков» двоих детей, а также привила страсть к тату, которые стали неотъемлимой частью его имиджа. Ничуть не удивительно, что сама Алана увековечила значимые перемены в жизни в виде монументального метафорического рисунка во всю спину:

text text Июн 10 2015 в 8:34 PDT

Однако это далеко не единственная татуировка на сокрушительно стройном после двух родов теле красавицы.

text text Июл 20 2014 в 5:33 PDT

Новым увлечением Аланы после расставания с миром моды стал конный спорт. Павел подарил супруге породистого жеребца, которого решили назвать Златан. Хотя, исходя из имени, вполне вероятно, что конь сам себя так называл.

text Мар 20 2015 в 2:56 PDT

В одном из интервью девушка заявила, что ходит вместе с мужем в стриптиз клуб, чтобы «отдохнуть от всех». Мы восхищаемся преданностью Аланы и поражаемся Павлу, которому не достаточно вот такого:

text Май 24 2015 в 1:27 PDT

text Окт 13 2015 в 6:07 PDT

text Дек 14 2015 в 1:05 PST

И еще несколько фотографий, чтобы вы осознали неуместность шуток про Кокорина.

text Дек 19 2015 в 12:46 PST

text text Янв 29 2016 в 1:27 PST

text text Фев 25 2016 в 6:05 PST