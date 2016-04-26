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    Алана Мамаева – горячая жена звезды «Краснодара»


    3
    Голосов: 2
    26.04.2016 18:00
    В текущем сезоне Павел Мамаев не только стал настоящим лидером «быков», но и превратился в основного игрока сборной. Однако его успехи вряд ли были бы возможны без поддержки красавицы-жены, которая несколько лет назад изменила судьбу футболиста. «Бомбардир» залез в инстаграм Аланы Мамаевой, чтобы узнать, какие женщины ведут российских сборников на подвиги.

    Алана – пример девушки, судьбу которой в корне изменило замужество. По интернету до сих пор гуляют шокирующие видео из времен, когда модель вела не самый здоровый образ жизни. Август 2013 (месяц свадьбы) стал поворотным пунктом в судьбе влюбленных: Алана забросила модельный бизнес, став домохозяйкой, а Павел перебрался в «Краснодар», где совершенно по-новому раскрылся как футболист. С тех пор жена подарила лидеру «быков» двоих детей, а также привила страсть к тату, которые стали неотъемлимой частью его имиджа. Ничуть не удивительно, что сама Алана увековечила значимые перемены в жизни в виде монументального метафорического рисунка во всю спину:

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    Однако это далеко не единственная татуировка на сокрушительно стройном после двух родов теле красавицы.

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    Новым увлечением Аланы после расставания с миром моды стал конный спорт. Павел подарил супруге породистого жеребца, которого решили назвать Златан. Хотя, исходя из имени, вполне вероятно, что конь сам себя так называл.

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    В одном из интервью девушка заявила, что ходит вместе с мужем в стриптиз клуб, чтобы «отдохнуть от всех». Мы восхищаемся преданностью Аланы и поражаемся Павлу, которому не достаточно вот такого:

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    И еще несколько фотографий, чтобы вы осознали неуместность шуток про Кокорина.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Аланы Мамаевой, Вконтакте Аланы Мамаевой
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 28 апреля 2016, 21:30

      что это за костюм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 27 апреля 2016, 18:01

      Молодцы нашли друг друга, счастье вам и любви!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      aurora5858 27 апреля 2016, 17:37

      Зачем. Пашу исколола?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 апреля 2016, 15:54

      Да уж , немного или много странно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 27 апреля 2016, 12:21

      Стало жалко Пашу !, а детей особенно - где же такое лежало ?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 27 апреля 2016, 10:23

      М - маскировка

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 27 апреля 2016, 08:02

      Ребята, их не понять, у них совсем другая жизнь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 27 апреля 2016, 07:28

      геи и лесбиянки))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 27 апреля 2016, 07:27

      Курчавенький ниче тетку зацепил то!Еу стока бабла иметь,исчо бы !!!!а кокошка дурачок укуреный(((

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 27 апреля 2016, 06:54

      Бассейны, дорогие вещи, татухи. Все одно и тоже. Их как с конвеера выпускают для футболистов :)) этих жен

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Cyberdiver 27 апреля 2016, 16:48

      А вот точно))) Не так много приятных и порядочных исключений, к сожалению...

      1
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