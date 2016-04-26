Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алана Мамаева – горячая жена звезды «Краснодара»

Алана – пример девушки, судьбу которой в корне изменило замужество. По интернету до сих пор гуляют шокирующие видео из времен, когда модель вела не самый здоровый образ жизни. Август 2013 (месяц свадьбы) стал поворотным пунктом в судьбе влюбленных: Алана забросила модельный бизнес, став домохозяйкой, а Павел перебрался в «Краснодар», где совершенно по-новому раскрылся как футболист. С тех пор жена подарила лидеру «быков» двоих детей, а также привила страсть к тату, которые стали неотъемлимой частью его имиджа. Ничуть не удивительно, что сама Алана увековечила значимые перемены в жизни в виде монументального метафорического рисунка во всю спину:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Однако это далеко не единственная татуировка на сокрушительно стройном после двух родов теле красавицы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Новым увлечением Аланы после расставания с миром моды стал конный спорт. Павел подарил супруге породистого жеребца, которого решили назвать Златан. Хотя, исходя из имени, вполне вероятно, что конь сам себя так называл.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В одном из интервью девушка заявила, что ходит вместе с мужем в стриптиз клуб, чтобы «отдохнуть от всех». Мы восхищаемся преданностью Аланы и поражаемся Павлу, которому не достаточно вот такого:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И еще несколько фотографий, чтобы вы осознали неуместность шуток про Кокорина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
EastJuice
1461684359
накрашенная страшная.факт
Ответить
berkut94
1461687812
сразу видно с головой не лады,геи и лесбиянки
Ответить
порт
1461691088
Вся в наколках, как будь то после отсидки.
Ответить
Алекс 89
1461694809
чего-то,как-то противно что-ли.
Ответить
castromen
1461697375
Очень клевая пара, и дети супер!!!
Ответить
арейская
1461713309
Да, со вкусом у Павла не очень... Как была моделькой, так ею и осталась
Ответить
Cyberdiver
1461729255
Бассейны, дорогие вещи, татухи. Все одно и тоже. Их как с конвеера выпускают для футболистов :)) этих жен
Ответить
Георгий 07 01 93 рус
1461731264
Курчавенький ниче тетку зацепил то!Еу стока бабла иметь,исчо бы !!!!а кокошка дурачок укуреный(((
Ответить
Георгий 07 01 93 рус
1461731311
геи и лесбиянки))))
Ответить
serhz
1461748864
Стало жалко Пашу !, а детей особенно - где же такое лежало ?
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+