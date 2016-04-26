Алана Мамаева – горячая жена звезды «Краснодара»

Алана – пример девушки, судьбу которой в корне изменило замужество. По интернету до сих пор гуляют шокирующие видео из времен, когда модель вела не самый здоровый образ жизни. Август 2013 (месяц свадьбы) стал поворотным пунктом в судьбе влюбленных: Алана забросила модельный бизнес, став домохозяйкой, а Павел перебрался в «Краснодар», где совершенно по-новому раскрылся как футболист. С тех пор жена подарила лидеру «быков» двоих детей, а также привила страсть к тату, которые стали неотъемлимой частью его имиджа. Ничуть не удивительно, что сама Алана увековечила значимые перемены в жизни в виде монументального метафорического рисунка во всю спину:

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Однако это далеко не единственная татуировка на сокрушительно стройном после двух родов теле красавицы.

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Новым увлечением Аланы после расставания с миром моды стал конный спорт. Павел подарил супруге породистого жеребца, которого решили назвать Златан. Хотя, исходя из имени, вполне вероятно, что конь сам себя так называл.

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В одном из интервью девушка заявила, что ходит вместе с мужем в стриптиз клуб, чтобы «отдохнуть от всех». Мы восхищаемся преданностью Аланы и поражаемся Павлу, которому не достаточно вот такого:

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И еще несколько фотографий, чтобы вы осознали неуместность шуток про Кокорина.

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