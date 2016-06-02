Дарья Валитова – девушка самого обсуждаемого футболиста сборной России

Валитова была известна еще до знакомства с Кокориным. Она давно и не очень успешно строит карьеру певицы под псевдонимом Амели. Раскрутить ее до всероссийского уровня не смогли даже бывшие бойфренды: Влад Топалов и Тимати. Забавно, что прошлая девушка Кокорина – Виктория Смирнова – приходится вопрошающему о дерзости рэперу сестрой.

Помимо этого Дарья успела потанцевать в группе «Тодес», побыть редактором журнала Rabbit Magazine и раскрутить страницу в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Александр познакомился с Валитовой три года назад и очень долго добивался ее. Теперь же Дарья настолько влюблена, что набила себе татуировку «К9» (нет, не «Собачья работа», а игровой номер Кокорина). Когда футболист впервые увидел тату, не поверил и пытался стереть его пальцем. Сейчас главной мечтой Валитовой является свадьба. Как все меняется за три года, верно?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но не меняется одно – постоянные скандалы вокруг персоны Кокорина. Инстаграмы влюбленных пестрят фото с шикарными видами и дорогими машинами, что провоцирует тонны критики. Даже легенда кутаисской журналистики Отар Кушанашвили отметился едкой заметкой об этом. Валитова из-за негативных комментариев сильно печалится и не понимает, почему люди такие злые. Терпит она и выходки возлюбленного, вроде той феерической фотографии из сауны. Уж очень Дарья хочет под венец. Говорят, что семейные скандалы на эту тему и привели к спаду в игре нападающего. Что ж, будем надеяться, что перед Евро он успел хотя бы намекнуть девушке на скорую свадьбу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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