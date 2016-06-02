Дарья Валитова – девушка самого обсуждаемого футболиста сборной России

Валитова была известна еще до знакомства с Кокориным. Она давно и не очень успешно строит карьеру певицы под псевдонимом Амели. Раскрутить ее до всероссийского уровня не смогли даже бывшие бойфренды: Влад Топалов и Тимати. Забавно, что прошлая девушка Кокорина – Виктория Смирнова – приходится вопрошающему о дерзости рэперу сестрой.
Помимо этого Дарья успела потанцевать в группе «Тодес», побыть редактором журнала Rabbit Magazine и раскрутить страницу в инстаграме.
Александр познакомился с Валитовой три года назад и очень долго добивался ее. Теперь же Дарья настолько влюблена, что набила себе татуировку «К9» (нет, не «Собачья работа», а игровой номер Кокорина). Когда футболист впервые увидел тату, не поверил и пытался стереть его пальцем. Сейчас главной мечтой Валитовой является свадьба. Как все меняется за три года, верно?
Но не меняется одно – постоянные скандалы вокруг персоны Кокорина. Инстаграмы влюбленных пестрят фото с шикарными видами и дорогими машинами, что провоцирует тонны критики. Даже легенда кутаисской журналистики Отар Кушанашвили отметился едкой заметкой об этом. Валитова из-за негативных комментариев сильно печалится и не понимает, почему люди такие злые. Терпит она и выходки возлюбленного, вроде той феерической фотографии из сауны. Уж очень Дарья хочет под венец. Говорят, что семейные скандалы на эту тему и привели к спаду в игре нападающего. Что ж, будем надеяться, что перед Евро он успел хотя бы намекнуть девушке на скорую свадьбу.
Алана Мамаева – горячая жена звезды «Краснодара»
«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина