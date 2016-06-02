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  • Дарья Валитова – девушка самого обсуждаемого футболиста сборной России

Дарья Валитова – девушка самого обсуждаемого футболиста сборной России

Валитова была известна еще до знакомства с Кокориным. Она давно и не очень успешно строит карьеру певицы под псевдонимом Амели. Раскрутить ее до всероссийского уровня не смогли даже бывшие бойфренды: Влад Топалов и Тимати. Забавно, что прошлая девушка Кокорина – Виктория Смирнова – приходится вопрошающему о дерзости рэперу сестрой.

Помимо этого Дарья успела потанцевать в группе «Тодес», побыть редактором журнала Rabbit Magazine и раскрутить страницу в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Александр познакомился с Валитовой три года назад и очень долго добивался ее. Теперь же Дарья настолько влюблена, что набила себе татуировку «К9» (нет, не «Собачья работа», а игровой номер Кокорина). Когда футболист впервые увидел тату, не поверил и пытался стереть его пальцем. Сейчас главной мечтой Валитовой является свадьба. Как все меняется за три года, верно?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но не меняется одно – постоянные скандалы вокруг персоны Кокорина. Инстаграмы влюбленных пестрят фото с шикарными видами и дорогими машинами, что провоцирует тонны критики. Даже легенда кутаисской журналистики Отар Кушанашвили отметился едкой заметкой об этом. Валитова из-за негативных комментариев сильно печалится и не понимает, почему люди такие злые. Терпит она и выходки возлюбленного, вроде той феерической фотографии из сауны. Уж очень Дарья хочет под венец. Говорят, что семейные скандалы на эту тему и привели к спаду в игре нападающего. Что ж, будем надеяться, что перед Евро он успел хотя бы намекнуть девушке на скорую свадьбу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Алана Мамаева – горячая жена звезды «Краснодара»

«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина

Чемпионат Европы Россия Россия Зенит Кокорин Александр
Комментарии (32)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1464886388
Действительно, откуда в людях столько злости?
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Fju-2
1464886961
На фотографиях с Мамаевым Кокорюшка выглядит гораздо более раскрепощённым и счастливым!
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Wayne Rooney 10
1464887046
Очередная шкурка нашла богатенького буратинку. А злости столько от того, что люди получают баснословные деньги за ничего не делание. Ладно бы Сашка играл как топовые игроки мира, уже не говорю про Роналду и Месси, бегал бы хотя бы как тот же Варди, вопросов бы не было. Просто обидно, когда впахиваешь на работе по 6-1 и получаешь х.. да маленько, а какой то 26-тилетней футболер сидит на скамье в Зените и зарабатывает в неделю столько, сколько ты и за пять лет не заработаешь.
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Etiainen
1464887256
мадам видавшая виды... шлюхи с шлюхами встречаются) что коко, что она. стоят друг друга)
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Igorello97
1464893221
Шлюшка то с одним, то с другим. Следующий Прохор Шаляпин?
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1464894684
она и он у меня в друзьях в вк
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kazak1975
1464894776
Эта хуета не имеет отношения к футболу. Устроили дом 2.
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mutabor0992
1464907809
Жняга полная.Вот интересно,не было бы столько бабла у недофутболиста,такая же лУбоФФь моркоФФь была бы???Попугайство какое то...
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Jack24
1464926902
Печать уже некуда ставить
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киришанин
1464939119
Что не очень верится что он ее добивался....скорее наоборот))
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