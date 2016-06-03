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    «Дер вар Сар» и другие. Кого Геннадий Орлов не хотел бы видеть в «Зените»


    5
    Голосов: 1
    03.06.2016 12:00
    На фоне слухов о возможном переходе Нойштедтера в «Зенит» собираем сборную игроков с труднопроизносимыми фамилиями, которые могли бы потенциально усилить сине-бело-голубых.
    СПОЙЛЕРЫ
    Все мы наслышаны о трудностях Геннадия Сергеевича с произношением непростых фамилий, поэтому желаем «Зениту» обойтись без нижеперечисленных футболистов, хотя многие из них клубу точно бы пригодились.

    Роман Нойштедтер

    Слухи о переходе Нойштедтера в «Зенит» гуляют уже около полугода. Роман недавно получил российское гражданство, потому стал особо ценен для российских клубов. В Питере он может закрыть как центр обороны, так и опорную зону. В его классе сомневаться не приходится, а российское гражданство практически обеспечит ему место в основе. Впрочем, Нойштедтер может решить остаться в Германии, чем заметно облегчит жизнь Геннадию Орлову.

    Альтернатива: Бастиан Швайнштайгер («МЮ»)

    Альфред Финнбогасон

    Клуб два года назад еще до подписания Артема Дзюбы и Александра Кокорина в поисках форварда обратил внимание на исландца с непроизносимой фамилией «Финнбогасон». Альфред забил 38 мячей за сезон в составе «Херенвена» и привлек к себе внимание селекционеров нескольких сильных клубов. Однако переговоры сорвались, и форвард перебрался в «Аугсбург».

    Альтернатива: Гуннар Торвальдссон («Норччепинг»)

    Рики ван Вольфсвинкел

    Еще один нападающий, который мог стать страшным сном защитников РФПЛ и комментатора «Зенита». Сине-бело-голубые активно наблюдали за выступлениями голландца в составе «Спортинга», где он на пару с Маратом Измайловым составил одну из мощнейших связок португальского чемпионата. К тому же, в его услугах был заинтересован лично Лучано Спаллетти. Не срослось. Ван Вольфсвинкел предпочел «Зениту» английский «Норвич».

    Альтернатива: Реза Гоошаннейхад («Стандард»)

    Тоби Алдервейрельд

    В то же время селекционеры питерцев искали кандидата на укрепление обороны. До подписания Гарая оставалось еще полгода и защитник мадридского «Атлетико», который никак не мог пробиться в основу, выглядел вполне оптимальной кандидатурой. Переговоры были так близки к завершению, что Геннадий Орлов успел обмолвиться, что в случае перехода бельгийца будет величать того просто «Тоби». Идеальный план, однако в жизнь его претворить не получилось. Как и ван Вольфсвинкел, Алдервейрельд отправился в АПЛ и теперь в составе «Тоттенхэма» вырос в одного из сильнейших защитников лиги.

    Альтернатива: Михаэль Шимпельсбергер («Рапид»)

    Роман Вайденфеллер

    Если слухи о переходе Вайденфеллера когда-то и гуляли, то до российской прессы не дошли. В теории, Роман мог усилить состав «Зенита» до прихода Юрия Лодыгина. Сейчас вопросов к российскому вратарю хватает, однако, на его стороне российский паспорт. К тому же, возраст Вайденфеллера уже далеко не молодой, да и конкуренцию за место в «Боруссии» он проигрывает. Но опыт возрастного голкипера после ухода Малафеева «Зениту» мог бы пригодиться.

    Альтернатива: Константинос Триантафиллопулос («Панатинаикос»)

    Сократис Папастатопулос

    Еще один футболист «Боруссии», который «органично» бы вписался в трудновыговариваемую сборную потенциальных новичков. Интерес к этому футболисту «Зенит» проявлял еще в 2011 году, когда тот безуспешно пытался закрепиться в основе «Милана». Если бы сделка совершилась, сейчас в распоряжении Мирчи Луческу был бы один из самых надежных оборонцев Европы, который в теории мог бы составить непроходимую связку с Гараем в центре защиты (ну, или с Алдервейрельдом).

    Альтернатива: Витаутас Андриюшкевичюс («Лехия»)

    Асьер Ильярраменди

    Тут Асьер, что называется, для красного словца. Переговоров о его трансфере «Зенит» никогда не вел, а выкладывать за опорника «Реал Сосьедада» 39 миллионов евро способен исключительно «Реал» мадридский. В составе «королевского клуба» Ильярраменди ничего толкового показать не сумел, однако, вернувшись в Басконию, вновь обрел себя. На фоне слухов о возможном уходе Хави Гарсии и Акселя Витселя, в ближайшее время Асьер вполне может попасть в поле зрения питерских скаутов.

    Альтернатива: Мориц Штоппелькамп («Мюнхен-1860»)

    Алекс Окслэд-Чемберлен

    Год назад хавбек «Арсенала» засветился в Instagram в футболке «Зенита». Что это было за фото, и где вообще находился Алекс – так никто и не понял. Конечно, слухи о переходе игрока правдоподобными никак не назовешь, однако на фланге сине-бело-голубых Окслейд-Чемберлен вполне мог бы навести шороху. Тем более что Халк собрался в Китай, и тогда придется заменить его кем-то в ближайшее время.

    Альтернатива: Рубен Лофтус-Чик («Челси»)

    Юлиан Баумгартлингер

    Тут «Зенит» уже опередили. Неделю назад леверкузенский «Байер» объявил о переходе 28-летнего австрийца. Баумгартлингер – классический опорный полузащитник, который мог бы исполнять роль собравшегося покинуть Питер Витселя. Вполне можно представить, что Юлиан без проблем вписался бы в игру «Зенита», однако для оглашения стартового состава заслуженному российскому комментатору пришлось бы потратить несколько лишних секунд.

    Альтернатива: Аксель Беллингхаузен («Фортуна Д»)

    Хакан Чалханоглу

    В прошлом сезоне «Зенит» мог убедиться, что этот турецкий парень способен на многое. Чалханоглу вместе с «Байером» здорово повозил питерскую оборону на групповой стадии Лиги чемпионов, а стандарты в его исполнении заставляли Юрия Лодыгина трястись от страха. В общем, трансфер Хакана «Зениту» вполне по силам провернуть. И это было бы отличное усиление основы.

    Альтернатива: Лазарос Христодулопулос («Болонья»)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: rfs.ru, sport.net, fcupdate.nl, ibtimes.co.uk, bvb.de, fourfourtwo.com, o-posts.com, richestcelebrities.org, swr.de
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 16 июня 2016, 02:38

      орлову просто на себя послушать нуднее комментатора я не слышал

      2
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      Рейтинг: +15

      Cassini99 14 июня 2016, 16:36

      что сложного в Лофтус-Чике??

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 июня 2016, 09:36

      Орлов тогда прямо у микрофона забухает )))

      7
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      Рейтинг: +14

      Бабыта > ufos73 17 июня 2016, 14:18

      Иногда кажется, что он уже давно это практикует =)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 3 июня 2016, 13:10

      Орлов уж старый пердун, а такие ФИО произносить любой язык сломает. Им надо кликухи давать, типа Вжик-Вжик, капитан Крюк и т.д.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 июня 2016, 12:38

      Полная хрень

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 3 июня 2016, 12:14

      Если Роман перейдёт это конец карьере Орлова))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > Финт 4 июня 2016, 21:47

      )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 3 июня 2016, 12:08

      Статьи уже просто из пальца высасывают!!

      8
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