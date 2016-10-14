Брюс «Вилла». Как «Астон Вилла» профукала 50 миллионов, но нашла «отличного мужика»

Из трех больших клубов, свалившихся в этом сезоне в Чемпионшип, «Астон Вилла» выглядела самым корявым. «Ньюкаслу» нужно было навести марафет, «Норвич», английская версия «Кубани», привык курсировать между дивизионами в одном и том же составе. «Вилланам» была нужна системная реконструкция.

В межсезонье клуб сменил владельцев, и уже традиционно для Бирмингема, руководить стали китайские инвесторы. Разбирались с активами жестко: 17 игроков проданы за 19 млн евро, пришли девять новичков на полсотни миллионов. За футболистов, которые должны дать результат сразу, переплачивали. За 29-летнего Росса Маккормака отвалили 14 млн евро, мифический талант Джонатан Коджиа стоит на миллион дешевле. Честер, Единак и Де Лат – тоже с опытом Премьер-лиги, Голлини, Тшибола – на перспективу.

Главным трансфером, впрочем, был Роберто Ди Маттео. Ему нужно было время, чтобы команда сыгралась, но всего одна победа в 11 матчах и 19 место в двух очках от зоны вылета – результат слишком слабый. Миф, что Ди Маттео – отличный тренер, которому не дали поработать в «Челси», пошатнулся еще сильнее.

Владельцы «Виллы» психанули, но сыграл и тот фактор, что без работы Стив Брюс, исключительный специалист по Чемпионшипу. Только в мае он праздновал выход в Премьер-лигу с «Халлом», но поругался с руководством. «Астон Вилле» некогда было думать. Ладно, что к Брюсу присматривался «Сток Сити», главное, что тренер попал в число кандидатов на самоубийственную позицию в сборной Англии. «Брюс отличный мужик, который много добился в этой игре. Он был бы идеальным кандидатом, сидел бы как влитой на этом месте после истории с Сэмом Эллардайсом», – жалеет бывший рулевой «Лестера» и «Кристал Пэлас» Иан Холлоуэй.

Еще не факт, что Брюс ввязался бы в эту авантюру, потому что в Чемпионшипе он тяжеловес. За время отпуска он солидно сбросил килограммы и стал блондином с короткой стрижкой. Для некогда рыжего и кудрявого защитника, который начал седеть еще в «Манчестер Юнайтед», это кардинальное преображение. Брюс, возможно, так показывал, что отрекается от прошлого, конкретно, от работы в «Бирмингеме», ненавистном соседе «вилланов».

Связь Брюса с «Бирмингемом», впрочем, слишком крепка. Здесь он не только тренировал, но и играл после «МЮ» сэра Алекса. Начинал он свою тренерскую карьеру в «Шеффилд Юнайтед» – там, где заканчивал играть, но только в «Бирмингеме» выиграл свои первые награды. Впоследствии Брюс четырежды выбирался в Премьер-лигу: по два раза с «Бирмингемом» и «Халлом». Всегда по одинаковому алгоритму: со второго места и через плей-офф.

За эти строчки в резюме и зацепился Тони Ся, амбициозный китайский владелец клуба. Но в этом сезоне конкуренция за попадание в первую шестерку такова, что совершить прорыв будет очень сложно. Сейчас у «Виллы» есть только 10 очков, а у ориентира, находящегося на шестом месте – в два раза больше. Вдвойне обидно для болельщиков «Виллы», что этим ориентиром является «Бирмингем Сити», уже переживший низшую точку падения и развивающийся в правильном направлении.

Все выглядит так, что «Астон Вилла», вероятно, будет среди 2/3 клубов, которые не возвращаются в АПЛ сразу после вылета. В течение последних десяти сезонов только десять из 30 вылетевших из Премьер-лиги команд возвращались обратно через 12 месяцев, и среди этих случаев был только один клуб, поменявший менеджера по ходу сезона.

Этим исключением стал «Сандерленд», который по ходу сезона-2006/07 назначил Роя Кина в конце августа. Начинал тот сезон легендарный для клуба нападающий Найл Куинн, который на самом деле был президентом «черных котов», но проиграл четыре стартовых матча. Трансферное окно тогда было еще открыто, и Куинн позволил своему бывшему партнеру по сборной Ирландии подписать шесть новичков.

Обычно клубы, меняющие менеджеров по ходу турнира, как правило, редко улучшают свое положение мгновенно. Если они, конечно, не «Уотфорд», поменявший по ходу сезона-2014/15 четырех менеджеров (Беппе Санино, Оскар Гарсия, Билли Маккинли, Славиша Йоканович) и выигравший повышение.

В целом, однако, смена менеджера не обладает эффектом волшебной палочки для возможного повышения. Есть классический пример с «Мидлсбро» в октябре 2009 года, когда Гарета Саутгейта поменяли на Гордона Стракана (символично, что они сейчас возглавляют Англию и Шотландию – соперников по отбору к ЧМ-2018), когда команда шла на четвертом месте, а завершила сезон на 11-м.

Кроме всего прочего, за последние годы Чемпионшип стал куда более сложным для успешного выступления здесь турниром. Рафаэль Бенитес, оценивший уровень этой лиги, недавно отметил: «Технически Чемпионшип сейчас на очень хорошем уровне. Клубы тратят большие суммы денег и здесь есть много хороших игроков».

Хорошая новость для «Виллы» заключается в том, что три нападающих команды забивали в недавнем прошлом 19 и более голов за сезон в Чемпионшипе перед тем как перебраться на «Вилла Парк». Роберто Ди Маттео не удалось раскрыть их потенциал, но Росс Маккормак, Джонатан Коджия и Руди Жестед были хороши здесь в других командах. Кроме того есть у «Виллы» Джек Грилиш, талантливый, пусть и немного бестолковый и проблемный за пределами поля полузащитник.

Временами команда Ди Маттео выглядела как претендент на повышение, прежде чем наступала 85-я минута матча, после которой «вилланы» потеряли четыре победы! Это наводит на мысль, что проблемы клуба не в отсутствии мастерства, а в сбитых психологических настройках, с чем Стив Брюс, как опытный мотиватор, сможет справиться наверняка.

Брюс силен именно как тренер, умеющий правильно мотивировать своих подопечных – его острый юмор «джорди» помогает команде раскрепоститься, а набор тактических схем и большой багаж знаний на этом уровне позволит «Вилле» избежать угрозы вылета как минимум. Нынешняя «Астон Вилла» – клуб с британским антуражем, что идеально подходит для Брюса. В его «Халл Сити» костяк составляли англичане с ирландцами, а в «Вилле» даже есть его бывший подопечный по работе в «Халле» Джеймс Честер.

Много опытных игроков, на которых Брюс всегда полагался как на проводников его идей на футбольном поле – австралиец Майл Йединак, шотландец Росс Маккормак, представитель Бенина, уже шесть лет играющий в Чемпионшипе, Руди Жестед. Он, к слову, заменил в «Кардифф Сити» в сезоне-2011/12 Маккормака, а теперь нападающим суждено было встретиться и сыграть в паре. Наверняка, зимой Брюс воспользуется своими связями знаниями и усилится на трансферном рынке. Тони Ся понимает цену каждого сезона, проведенного за пределами АПЛ, и не поскупится на усиление – главное, чтобы к тому времени Брюс доказал целесообразность солидных вложений для решающего рывка в плей-офф.

У Брюса возникли некоторые проблемы с поиском ассистента, так как Майк Фелан, с которым он трудился в «Халл Сити», занялся самостоятельной карьерой, а Фил Невилл отказался от предложения Брюса по тем же причинам – ждет шанса проявить себя главным тренером. Брюс обратился к Стиву Агнью, помощнику Айтора Каранки в «Мидлсбро», которого он уже однажды выдернул из «Боро» для совместной работы в «Халл Сити» в 2012 году. Отношения Агнью с Каранкой оставляют делать лучшего, так как испанец не ставит в основу племянника Стива Джордана Роудса, потому не исключено, что два Стива снова станут работать вместе.

Стив Брюс может быть не очень нравится болельщикам из-за своего прошлого в «Бирмингем Сити», но в то же время в отличие от большинства своих предшественников на «Вилла Парк» он отлично знаком с историей клуба и нюансами работы в Вест-Мидлендсе. Он даже не продал свой дом в нескольких милях к югу от Бирмингема, предполагая, что рано или поздно вернется сюда. Благо, концентрация амбициозных клубов на квадратный километр в Бирмингеме и окрестностях не уступает лондонской – «Астон Вилла», «Бирмингем Сити», «Вулверхэмптон», «Вест Бромвич». Все они, к слову, принадлежат китайцам, которым по какой-то загадочной причине Вест-Мидлендс стал Землей Обетованной.