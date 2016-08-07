Роберто Ди Маттео - статистика
Тренер
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Ди Маттео
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|29 мая 1970
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Ди Маттео
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|29 мая 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Астон Вилла
|11
|1
|3
|7
|Дата
|Матч
|07.08.2016
|Шеффилд Уэнсдэй
|1 : 0
|Астон Вилла
|13.08.2016
|Астон Вилла
|3 : 0
|Ротерхэм
|16.08.2016
|Астон Вилла
|1 : 1
|Хаддерсфилд Таун
|20.08.2016
|Дерби Каунти
|0 : 0
|Астон Вилла
|27.08.2016
|Бристоль Сити
|3 : 1
|Астон Вилла
|11.09.2016
|Астон Вилла
|2 : 2
|Ноттингем Форест
|14.09.2016
|Астон Вилла
|1 : 1
|Брентфорд
|17.09.2016
|Ипсвич Таун
|0 : 0
|Астон Вилла
|24.09.2016
|Астон Вилла
|1 : 1
|Ньюкасл
|27.09.2016
|Барнсли
|1 : 1
|Астон Вилла
|01.10.2016
|Престон
|2 : 0
|Астон Вилла