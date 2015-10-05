Кокорин опоздал на сбор сборной. Моуринью не будет уволен из «Челси». Дайджест событий дня

<p><em>Натхо проведет ближайшие дни в больнице. Черчесов трудоустроился в польской «Легии». На территории «Лужников» произошел пожар. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Карпин получит 300 тысяч в случае увольнения</strong></span></p> <p>Руководство <a href="https:///teams/toa" target="_blank">"Торпедо"</a> из Армавира должно будет выплатить около 300 тысяч евро в случае увольнения <a href="https:///coaches/979" target="_blank"><strong>Валерия Карпина</strong></a> с поста главного тренера. Напомним, что на данный момент "Торпедо" занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе лишь девять очков.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Анчелотти и Ди Маттео составят конкуренцию Клоппу</strong></span></p> <p>Фаворитом в заочной борьбе за пост главного тренера <a href="https:///teams/liv" target="_blank">"Ливерпуля"</a> после отставки Брендана Роджерса является немец <a href="https:///coaches/420" target="_blank"><strong>Юрген Клопп</strong></a>. Кроме него на эту должность рассматриваются кандидатуры Карло Анчелотти и Роберто Ди Маттео, который успел поработать в "Челси" и "Шальке-04".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Черчесов подписал с «Легией» контракт на два года</strong></span></p> <p>Бывший главный тренер московского "Динамо" <a href="https:///coaches/85" target="_blank"><strong>Станислав Черчесов</strong></a> согласовал условия контракта с польской <a href="https:///teams/leg" target="_blank">"Легией"</a>. Сообщается, что специалист договорился с клубом о соглашении на два года в минувшее воскресенье.</p> <p>Команде 52-летний наставник будет представлен в понедельник, информирует Legia.sport.pl.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Абдулатипов: «Керимов устал тащить «Анжи» в одиночку»</strong></span></p> <p>Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов выразил мнение, что владельца <a href="https:///teams/anj" target="_blank">"Анжи"</a> Сулеймана Керимова нужно разгрузить от обязательств перед клубом.</p> <p>"Задача "Анжи" в ближайшие три года - закрепиться в Премьер-лиге. Также очень хочется разгрузить от обязательств перед "Анжи" Сулеймана Керимова. Он один тащит клуб. Я обращаюсь ко многим дагестанским предпринимателям, чтобы они включились в эту работу. Я общаюсь с Керимовым. Он устал от всего этого, а бросить не может, потому что "Анжи" стал уже брендом. И это очень важный социальный проект", - рассказал Абдулатипов.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444402" target="_blank"><strong>Халк - это мощно. Каким был 11-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>На стадионе «Лужники» случился пожар</strong></span></p> <p>Сегодня днем в Москве на стадионе "Лужники" случился пожар. Сообщается, что возгорание произошло не внутри самой арены, а около нее. Сгорела часть строительных материалов.</p> <p>"Горят строительные материалы. На улице было складировано, сверху сварка — искра попала. Сейчас уже работают пожарные, приехали, уже почти все потушили", - проинформировал начальник отдела строительного контроля "Лужников" Мурат Ахмадиев.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гендиректор «Торпедо»: «Вопрос отставки Карпина даже не обсуждался»</strong></span></p> <p>Генеральный директор армавирского <a href="https:///teams/toa" target="_blank">"Торпедо"</a> Сурен Мкртчян опроверг слухи о возможной отставке <a href="https:///coaches/979" target="_blank"><strong>Валерия Карпина</strong></a> с поста главного тренера команды.</p> <p>"Вопрос отставки Валерия Карпина руководством "Торпедо" даже не поднимался и не обсуждался. Действительно, в турнирном плане мы находимся в непростой ситуации, конечно же, результатом мы довольны быть не можем, но считаем, что именно мы вместе с Валерием Карпиным должны искать выход из этого положения и улучшать наши спортивные результаты", - заявил Мкртчян.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444075205_1443965456_Натх.jpg" style="height:480px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Натхо госпитализирован и ближайшие дни проведет в стационаре</strong></span></p> <p>Полузащитник московского <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <a href="https:///player/16474" target="_blank"><strong>Бибрас Натхо</strong></a>, получивший в воскресном матче чемпионата России со столичным "Динамо" серьезную травму, прошел медицинское обследование. По результатам МРТ и КТ головного мозга был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиблено-сквозная рана верхней губы.</p> <p>"Обильное кровотечение после столкновения с игроком "Динамо" было вызвано повреждением артерии верхней губы. Бибрасу наложили более 10 швов. Игрок был госпитализирован. На данный момент состояние Бибраса нормальное, он чувствует себя неплохо. Ближайшие дни армейский полузащитник проведет в стационаре под наблюдением врачей", - сообщается на официальном сайте красно-синих.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444377" target="_blank"><strong>«Динамо» не доработало задумку со стулом Слуцкого». Как ЦСКА прервал безвыигрышную серию с «Динамо»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Челси» выразил уверенность в Моуринью</strong></span></p> <p>Руководство <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> выразило поддержку главному тренеру команды <a href="https:///coaches/110" target="_blank"><strong>Жозе Моуринью</strong></a> и игрокам, несмотря на последние неудачи.</p> <p>"Клуб хочет четко дать понять, что Жозе продолжает обладать нашей полной поддержкой. Как говорил сам Жозе, результаты команды не достаточно хороши, и игра требует изменений в лучшую сторону. Тем не менее, мы верим в то, что у нас есть подходящий тренер для того чтобы перевернуть ситуацию в этом сезоне и у него есть состав, который способен сделать это", - сообщается на официальном сайте синих.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Жирков выбыл на одну-две недели</strong></span></p> <p>Главный тренер московского <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> Андрей Кобелев рассказал о состоянии защитника команды <a href="https:///player/152" target="_blank"><strong>Юрия Жиркова</strong></a>, получившего повреждение в матче минувшего тура чемпионата России против ЦСКА.</p> <p>"Ничего хорошего в состоянии Жиркова нет, если он поменялся. Хотя он смог доиграть первый тайм. Если у него был спазм, то на неделю он выпадет из строя, - и это наверняка, - а если микроповреждение, то минимум на две. Вопрос держат на контроле и наш тренерский штаб, и доктора сборной России, но пока результатов обследования у нас нет", - проинформировал Кобелев.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444373" target="_blank"><strong>«Динамо» - ЦСКА. Фоторепортаж</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кокорин: «Не могли попасть сюда из-за шлагбаума»</strong></span></p> <p>Футболисты <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a> Павел Мамаев и <a href="https:///player/7506" target="_blank"><strong>Александр Кокорин</strong></a> прибыли в расположение национальной команды с опозданием на 15 минут. Кокорин рассказал, что опоздание произошло из-за шлагбаума на въезде на территорию отеля.</p> <p>"Не могли попасть сюда из-за шлагбаума", - говорит Кокорин.</p> <p>Игроки прибыли в одном автомобиле. Мамаев от комментариев отказался.</p>