Роджерс – фаворит в борьбе за тренерское кресло «Суонси»

Бывший наставник «Ливерпуля» Брендан Роджерс является фаворитом в борьбе за должность главного тренера «Суонси». 43-летний специалист может сменить на этом посту Франческо Гвидолина, который близок к увольнению по итогам сезона. Стоит отметить, что Роджерс уже руководил «Суонси» с 2010 по 2012 годы.

Известно, что кроме Роджерса на данный пост претендуют также Унаи Эмери из «Севильи» и Роберто Ди Маттео, работавший с «Челси». В текущем сезоне «Суонси» после 35 туров занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.