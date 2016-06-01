«Астон Вилла» договорилась с Ди Маттео

Роберто Ди Маттео в течение недели будет представлен в качестве нового главного тренера «Астон Виллы». Как сообщает birminghammail.co.uk, переговоры между сторонами находятся на стадии обсуждения последних деталей личного контракта специалиста с клубом.

Ранее итальянец возглавлял «Челси», «Вест Бромвич» и «Шальке-04».

Напомним, по итогам минувшего сезона бирмингемский клуб занял последнюю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги и следующий сезон проведет в Чемпионшипе.