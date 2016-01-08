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    • Нойштедтер: «Хочу воспользоваться шансом сыграть на Евро-2016»

    Нойштедтер: «Хочу воспользоваться шансом сыграть на Евро-2016»

    Хавбек «Шальке» Роман Нойштедтер рассказал, когда впервые встал вопрос о российском гражданстве. В декабре 27-летний игрок посещал Москву с целью обсудить с представителями РФС возможность получения паспорта гражданина России для выступлений за национальную сборную.

    «Надеюсь, с гражданством все получится. При хороших показателях в «Шальке» я имею возможность попасть на турнир. Если у меня есть шанс играть на чемпионате Европы, а через два года и на чемпионате мира, то я просто обязан его использовать.

    Первые контакты с Российским футтбольным союзом у меня состоялись около года назад. Роберто Ди Маттео общался со мной на эту тему, он контактировал с Фабио Капелло, который в то время был тренером сборной России.

    О возобновлении интереса российской стороны относительно гражданства я впервые узнал из СМИ, после этого мы снова связались и затем встретились», – сказал Нойштедтер.

    Источник: ФК «Шальке-04»

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    08.01.2016 15:26
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    Комментарии (3)
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    Витус Беринг
    1452258018
    Такого отстоя и в России полно.
    Ответить
    sochi-2013
    1452258431
    Беринг кто по национальности?
    Ответить
    ologreds
    1694996456
    numo454188
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