Гвидолин: «Борха оправдает свою стоимость»

Главный тренер «Суонси» Франческо Гвидолин не сомневается в том, что новичок команды Борха​ оправдает деньги, потраченные на его приобретение. Напомним, что трансфер испанца стал рекордным для «лебедей». За футболиста англичане заплатили 15,5 миллиона фунтов.

«Будущее в руках Бастона. Он пришел в команду, чтобы помочь нам стать лучше. Я рад, что теперь он один из наших игроков. Думаю, что он запросто сможет оправдать свою цену. Трансфер оказался дорогим, но я думаю, что он является хорошим подписание. Это отличная сделка для нас», – заявил он.