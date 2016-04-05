Гвидолин готов сменить Конте в сборной Италии

Главный тренер «Суонси» Франческо Гвидолин готов сменить Антонио Конте в сборной Италии после завершения Евро-2016.

«Я был бы рад возглавить сборную Италии. Особенно, учитывая тот факт, что мое будущее в «Суонси» по-прежнему выглядит неопределенно. Контракт действует еще четыре месяца, и, исходя из результатов команды, он может быть продлен. Нужно дождаться окончания сезона», – заявил Гвидолин Radio Uno.

Напомним, что в понедельник «Челси» объявил о подписании трехлетнего контракта с главным тренером сборной Италии Конте.