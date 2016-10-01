Гвидолин: «Знаю, что меня могут уволить из «Суонси» в любой момент»

Главный тренер «Суонси» Франческо Гвидолин прокомментировал результат встречи седьмого тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:2). Наставник заявил, что знает о нависшей над ним угрозе увольнения.

«Игроки дали мне хороший ответ. У нас прекрасные отношения и не возникает никаких проблем.

Я не знаю, что меня ждет в ближайшем будущем. Это буду решать не я, мне просто нужно готовить команду к играм. Я в курсе ситуации и осознаю, что могу быть уволен. Главная вещь сейчас – это готовиться дальше и проявлять терпение.

Перед игрой я виделся с новыми хозяевами клуба, и мы просто поздоровались. Не имею понятия, пригласят ли они меня на встречу завтра», – сказа Гвидолин.