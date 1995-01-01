Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Гвидолин может заменить Гаттузо в «Милане»

    Бывший тренер «Удинезе», «Виченцы», «Болоньи», «Монако» и «Суонси» Франческо Гвидолин может продолжить карьеру в «Милане».

    Нынешний тренер красно-черных Дженнаро Гаттузо покинет свой пост, если команда не выиграет два предстоящих матча в Серии А.

    63-летний Гвидолин находится в хороших отношениях с президентом миланцев Паоло Скарони, с которым они вместе выиграли в «Виченце» [Cкарони тогда был президентом клуба] Кубок Италии в 1997 году.

    В настоящее время Гвидолин работает комментатором на спортивном стриминговом сервисе DAZN.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105481
    #2
    Zenit-84
    76366
    #3
    Chernyi Lis
    69317
    #4
    Андрей Ермошин
    67926
    #5
    DeMoN-FCMU
    63140
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru