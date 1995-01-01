Гвидолин может заменить Гаттузо в «Милане»

Бывший тренер «Удинезе», «Виченцы», «Болоньи», «Монако» и «Суонси» Франческо Гвидолин может продолжить карьеру в «Милане».

Нынешний тренер красно-черных Дженнаро Гаттузо покинет свой пост, если команда не выиграет два предстоящих матча в Серии А.

63-летний Гвидолин находится в хороших отношениях с президентом миланцев Паоло Скарони, с которым они вместе выиграли в «Виченце» [Cкарони тогда был президентом клуба] Кубок Италии в 1997 году.

В настоящее время Гвидолин работает комментатором на спортивном стриминговом сервисе DAZN.