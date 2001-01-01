«Милан» уволит Гаттузо, если команда не победит «Фрозиноне» и СПАЛ

«Милан» поставил ультиматум главному тренеру Дженнаро Гаттузо.

Чтобы сохранить свою должность, специалисту нужно обыграть «Фрозиноне» (26 декабря) и СПАЛ (29 декабря) в двух ближайших встречах Серии А.

Три предыдущих матча в чемпионате Италии миланцы не забивали, поэтому Гаттузо должен не просто одержать победы над аутсайдерами, но и сделать это как можно более убедительно.