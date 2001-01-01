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    «Милан» уволит Гаттузо, если команда не победит «Фрозиноне» и СПАЛ

    «Милан» поставил ультиматум главному тренеру Дженнаро Гаттузо.

    Чтобы сохранить свою должность, специалисту нужно обыграть «Фрозиноне» (26 декабря) и СПАЛ (29 декабря) в двух ближайших встречах Серии А.

    Три предыдущих матча в чемпионате Италии миланцы не забивали, поэтому Гаттузо должен не просто одержать победы над аутсайдерами, но и сделать это как можно более убедительно.

    • После 17-ти туров «Милан» набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 22 очка.
    • Контракт Гаттузо с клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Football Italia

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