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    Sky Sport Italia: Каррера может стать новым главным тренером «Удинезе»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Удинезе».

    По информации источника, нынешний главный тренер «Удинезе» Игор Тудор в ближайшее время покинет занимаемую должность в связи с неудовлетворительными результатами команды.

    Основными претендентами на пост главного тренера клуба Серии А являются Каррера, Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино. В шорт-листе также числится Дженнаро Гаттузо.

    • Ранее Каррера был в числе кандидатов на пост главного тренера «Дженоа», однако в итоге новым наставником генуэзского клуба стал Тиаго Мотта.
    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы.
    • «Удинезе» занимает 14-е место в таблице чемпионата Италии.

    Источник: Sky Sport Italia

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