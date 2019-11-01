Sky Sport Italia: Каррера может стать новым главным тренером «Удинезе»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Удинезе».

По информации источника, нынешний главный тренер «Удинезе» Игор Тудор в ближайшее время покинет занимаемую должность в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Основными претендентами на пост главного тренера клуба Серии А являются Каррера, Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино. В шорт-листе также числится Дженнаро Гаттузо.