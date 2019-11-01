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Sky Sport Italia: Каррера может стать новым главным тренером «Удинезе»

1 ноября 2019, 00:31

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Удинезе».

По информации источника, нынешний главный тренер «Удинезе» Игор Тудор в ближайшее время покинет занимаемую должность в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Основными претендентами на пост главного тренера клуба Серии А являются Каррера, Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино. В шорт-листе также числится Дженнаро Гаттузо.

  • Ранее Каррера был в числе кандидатов на пост главного тренера «Дженоа», однако в итоге новым наставником генуэзского клуба стал Тиаго Мотта.
  • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы.
  • «Удинезе» занимает 14-е место в таблице чемпионата Италии.

Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Удинезе Спартак Колантуоно Стефано Марино Паскуале Гвидолин Франческо Каррера Массимо Тудор Игор
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