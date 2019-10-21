Ди Марцио: Каррера ведет переговоры с «Дженоа»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Дженоа».
По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве.
Генуэзский клуб намерен в ближайшее время уволить Аурелио Андреаццоли. Ожидается, что это произойдет, когда будет договоренность с новым тренером.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
- При итальянце московская команда прервала 14-летний период без трофеев, выиграв чемпионат и Суперкубок России.
- «Дженоа» набрала пять очков в восьми турах Серии А и занимает 19-е место в турнирной таблице.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио