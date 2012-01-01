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    Ди Марцио: Каррера ведет переговоры с «Дженоа»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Дженоа».

    По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве.

    Генуэзский клуб намерен в ближайшее время уволить Аурелио Андреаццоли. Ожидается, что это произойдет, когда будет договоренность с новым тренером.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • При итальянце московская команда прервала 14-летний период без трофеев, выиграв чемпионат и Суперкубок России.
    • «Дженоа» набрала пять очков в восьми турах Серии А и занимает 19-е место в турнирной таблице.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +348

      alarm 23 минуты назад

      позор спартаку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Alex Flash 53 минуты назад

      А Как же Пилипчук

      0
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