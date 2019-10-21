Ди Марцио: Каррера ведет переговоры с «Дженоа»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Дженоа».

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве.

Генуэзский клуб намерен в ближайшее время уволить Аурелио Андреаццоли. Ожидается, что это произойдет, когда будет договоренность с новым тренером.