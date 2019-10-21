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Ди Марцио: Каррера ведет переговоры с «Дженоа»

21 октября 2019, 09:17
3

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Дженоа».

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве.

Генуэзский клуб намерен в ближайшее время уволить Аурелио Андреаццоли. Ожидается, что это произойдет, когда будет договоренность с новым тренером.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
  • При итальянце московская команда прервала 14-летний период без трофеев, выиграв чемпионат и Суперкубок России.
  • «Дженоа» набрала пять очков в восьми турах Серии А и занимает 19-е место в турнирной таблице.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Италия. Серия А Дженоа Каррера Массимо
Комментарии (3)
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Alex Flash
1571643207
А Как же Пилипчук
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derrik2000
1571664818
Вот пусть в "Дженоа" и покажет себя. А то уже надоело - "Каррера - тренер, Каррера - НЕ тренер".
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