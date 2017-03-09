Пострадавший болельщик «ПСЖ» написал заявление на Мотту

Мужчина, получивший травму в результате столкновения с автомобилем полузащитника «ПСЖ» Тиаго Мотты, написал заявление в полицию.

Инцидент произошел на парковке аэропорта «Париж-Ле-Бурже» после поражения французской команды от «Барселоны» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6, 5:6 по сумме двух матчей). Группа болельщиков окружила автомобиль Мотты, в результате чего футболист нажал на педаль газа и задел одного из них. Мужчина был доставлен в больницу Сен-Дени.

Как сообщает RMC, сегодня утром пострадавший выписался из учреждения и написал заявление в полицию.