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    Пострадавший болельщик «ПСЖ» написал заявление на Мотту

    Мужчина, получивший травму в результате столкновения с автомобилем полузащитника «ПСЖ» Тиаго Мотты, написал заявление в полицию.

    Инцидент произошел на парковке аэропорта «Париж-Ле-Бурже» после поражения французской команды от «Барселоны» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6, 5:6 по сумме двух матчей). Группа болельщиков окружила автомобиль Мотты, в результате чего футболист нажал на педаль газа и задел одного из них. Мужчина был доставлен в больницу Сен-Дени.

    Как сообщает RMC, сегодня утром пострадавший выписался из учреждения и написал заявление в полицию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2017 16:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 марта 2017, 18:10

      Окружить машину игрока,и потом писать заяву за то, что по ноге машина стукнула, баба а не болельщик

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