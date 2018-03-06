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    Бершиче, Мотта, Кавани сыграют против «Реала»; Ковачич, Асенсио, Роналду – в старте гостей

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и мадридским «Реалом».

    «ПСЖ»: Ареола, Алвес, Силва, Маркиньос, Бершиче, Мотта, Рабьо, Верратти, Кавани, Ди Мария, Мбаппе.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Лукас, Каземиро, Ковачич, Асенсио, Бензема, Роналду.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на «Парк де Пренс» в 22:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    06.03.2018 21:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +226

      Parker8 6 марта 2018, 21:51

      Впервые вижу чтоб Юри называли Бершиче

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 6 марта 2018, 21:47

      будет битва!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 марта 2018, 21:46

      Составы боевые и способны порадовать болельщиков!
      А главное, что мяч не жёлтый и мозги с трансляцией не парят!:))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 марта 2018, 21:44

      псж бесхребетные ! проход реала очевиден ! эмери пнут !

      -1
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