Бершиче, Мотта, Кавани сыграют против «Реала»; Ковачич, Асенсио, Роналду – в старте гостей

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и мадридским «Реалом».

«ПСЖ»: Ареола, Алвес, Силва, Маркиньос, Бершиче, Мотта, Рабьо, Верратти, Кавани, Ди Мария, Мбаппе.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Лукас, Каземиро, Ковачич, Асенсио, Бензема, Роналду.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на «Парк де Пренс» в 22:45 по Москве.

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