ПСЖ - Реал

Реал был хорош, однозначно, в 1/4 у испанцев не будет шанса играть так вольготно.
|1/8 финала
первый матч
|14 февраля, среда
|22:45
|Реал
|3:1
|ПСЖ
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|25:4
|+21
|15
|2.
|Бавария
|6
|5
|0
|1
|13:6
|+7
|15
|3.
|Селтик
|6
|1
|0
|5
|5:18
|-13
|3
|4.
|Андерлехт
|6
|1
|0
|5
|2:17
|-15
|3
Реал был хорош, однозначно, в 1/4 у испанцев не будет шанса играть так вольготно.
единственный в мире клуб кто может разодрать реал это БАРСЕЛОНА ! псж бесхребетные ! кто орет что в том году барса с помощью судьи выиграла псж что явно бред больных ! а что делал псж на камп ноу в том году? тоже самое что и сейчас они отсосали от реала !
не болею ни за одну из команд, но надо признать Реал сильнее и победил заслуженно, а Веррати просто полудурок, такую игру засрал....
Верратти дурак,если быть честным,такую игру сломал!!!!
Тише,тише,батя в здании.с победой,величайший клуб!!!!
Ахахахах и это ты всегда говоришь что не являешься фаном Реала?
Я говорю,что я не являюсь ярым поклонником Роналду,про Реал слова такого не было!!!!
Ну да это не ты сверху написал тише тише батя в здании ахахах
Ну а что тут ни так,под словом батя поставь Реал и всё тебе станет ясно или ты такой тупой,что очевидных вещей не понимаешь????
Почему на этом сайте из всех фанатов Барселоны,только ты один е.блан???Не подскажешь???Все рады,что посмотрели отличный футбол,а вот ты только горячей мочой ссышь и орёшь,как дура.Будь проще,глядишь и люди потянуться!!!
Ахахааха срал я на Псж с Реалом, просто терпеть не могу двух личных глоров.
А на вопросы ты не отвечаешь-это значит.что ты млекопитающее недоразумение!!!Иди,сходи к соседу и пусть он тебя снова отымеет!!!
Все с тобой ясно, в принципе фанат Цска не может быть другим поэтому я тебя не виню))
Дружище.а давай созвонимся.а возможно и встретимся!!!!
Республика Ингушетия, г.Карабулак, ул. московская дом 55 жду тебя
ну так и я смогу,а ты давай на нейтралке,больно ты мне нужен,ингуш!!!!
Ты же встречу предложил, ты и тащи свой зад сюда.
Ну вот например,когда я проходил службу на территории ДНР,я часто сталкивался с таким как ты и они не боялись приходить на нейтральную территорию,а с тобой что ни так????
Нейтральная это казахстан да?
Нет,это территория РФ.Просто я смогу приехать к тебе,но там ты меня числом возьмёшь.А где нибудь подальше от меня и от тебя-будет очень справедливо!!!Даже готов обратную дорогу оплатить тебе.если согласишься!!!как???Идёт???
Ну для меня Чечня или Дагестан нейтральный например
Предлагаю город Моздок!!!
моздок это далека для меня
на кавказ приехать ссышь?
Я оплачу дорогу тебе полностью!!!
Причем тут деньги? Туда ехать до ***
И за тебя одного ты мне туда тащится предлагаешь?
Ясно всё.Мне вот например тоже до любой точки которую ты предложил далеко,да и Моздок не ближний свет!!!!
Я же тебе говорю,всё оплачу,мне не тяжело!!!!Думай!!!
Ну по клавишам из-за меня одного ты же тыкаешь!!!!
ты даун что ли? Говорю тебе не в деньгах дело, до маздока до *** ехать
Я в принципе так и знал,мазаться начал.Все вы ингуши только толпами,а вот так вот один на один просто тьфу.короче.моё предложение в силе до после завтра.Жду ответа!!!!
Походу тебя ингуши не раз нагибали
так давай и проверим,встреча в силе!!!Жду!!!Заодно видео привезу тебе и покажу про ингушей,которых гнули мы!!!!
вк скинь как вы ингушей гнете, если это правда я тебе 100 руб на счет кину
нет,только исключительно при личной встрече,мне приятней будет.
Вот такой же случай был в Данецке,двое вот таких не верили,что мы гнем "укроп",при личной встрече на нейтральной территории показал,заодно их на видео записал!!!!Так приятно было,вот я и тебе хочу показать!!!
Словами вы нас только гнете, а на деле ютуб тебе в помощь
Да мне твой ютюб не нужен.Я не говорю за остальных,я говорю за себя!!!а ты только и можешь про других песни мне петь!!!Ты скажи мне в глаза и нагни меня.Я спорить не буду,возможно ты меня сломаешь,но суть в другом,это будет в честной схватке.а не на клавиатуре!!!
я тебе адрес дал чего ты хочешь?
Я выше всё сказал.Ты опять как крысёнок шкеришься!!!Я же знаю,что там будет,как только ты на земле.твои шакалы меня и замесят,че думаешь первый раз с кавказцами дерусь???Короче.если до после завтра не будет ответа,я всё про тебя пойму.Ты просто опозоришь ингушский народ!!!!Думай,бродяга!!!
ахахахах иди ты на ***, максиму я до Нальчика ради тебя петуха доеду
Вот истинный ингуш.Все вы такие трусы.Думай до после завтра.а я подожду.Есть у меня парочку знакомых ингушей,написать нужно будет им,что ты позорник.Кстати,живут они в Назрани,ты же там не далеко от них.привет тебе от Гулиева!!!!
Это от них ты ******** получил?
Не угадал.Это нормальные пацаны.которые со мной в ДНР были.И вот такому как ты они будут рады!!!Всё,я больше тебе не пишу!!!Ты можешь мне номерок кинуть свой,к тебе есть разговор от человека.который тоже как и ты ингуш и проживает рядом с тобой!!!Раз ехать не хочешь,тебе позвонят!!!!
Интересно что этот Ингуш скажет на то что ты нас шакалами назвал
Я тебе адрес дал пусть эти так называемые Ингуши едут ко мне от Назрани до Карабулака 20 минут езды по телефону говорить не о чем. Будет даже интересно посмотреть что это за ингуш за тебя впрягаться будет. Хотя на 99 процентов уверен что ты тут меня ******* хочешь, таких как ты каждый день тут вижу.
Трус!!!Спасибо,я с тебя поржал.!!!теперь я просто жду либо номер либо ответ на встречу.!!!!Больше ничего тебе писать не буду!!!
Адрес есть пускай твои знакомы едут ко мне.
итальянский недоносок....
все эмери до свидания ! верните в париж анчеллоти !!
Желаю,что бы в Барселоне был такой красивый футбол и пусть Барса покажет,кто на Камп Ноу главный)))
барселона сильна !! она доказывает это в каждом эль классико !! у челси шансов мало !
Бесспорно.да собственно говоря,изначально было ясно,что Челси имеет ноль целых х.уй сотых шанса на проход!!!!
Удачи тебе, Унаи! А нам зрелищной игры.