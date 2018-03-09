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Феликc Брих (Мюнхен)
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ПСЖ - Реал

06.03.2018, Вторник, 22:45 мск Париж, стадион Парк де Пренс Трансляция: МАТЧ ТВ Лига чемпионов, 1/8 финала , ответный матч ПСЖ - Реал
Первый матч: 1 - 3
Лига чемпионов (2017/2018)
1/8 финала
первый матч		 14 февраля, среда 22:45 Реал 3:1 ПСЖ
Лига чемпионов (2015/2016), группа A
4 тур
3 ноября, вторник 22:45 Реал 1:0 ПСЖ
3 тур
21 октября, среда 21:45 ПСЖ 0:0 Реал
Товарищеские матчи 2014

2 января, четверг 18:45 ПСЖ 0:1 Реал
Товарищеские матчи 2013

27 июля, суббота 22:00 ПСЖ 0:1 Реал
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 6 5 0 1 25:4 +21 15
2. Бавария 6 5 0 1 13:6 +7 15
3. Селтик 6 1 0 5 5:18 -13 3
4. Андерлехт 6 1 0 5 2:17 -15 3
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 7 марта 2018, 09:14

    Реал был хорош, однозначно, в 1/4 у испанцев не будет шанса играть так вольготно.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 7 марта 2018, 01:06

    единственный в мире клуб кто может разодрать реал это БАРСЕЛОНА ! псж бесхребетные ! кто орет что в том году барса с помощью судьи выиграла псж что явно бред больных ! а что делал псж на камп ноу в том году? тоже самое что и сейчас они отсосали от реала !

    0
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    Рейтинг: +617

    nelez 7 марта 2018, 00:46

    РЕАЛ еще раз показал что они не какой то средняк чтобы пропустить 4 безответных.
    Поздравляю всех МАДРИДИСТОВ.

    4
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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 7 марта 2018, 00:42

    не болею ни за одну из команд, но надо признать Реал сильнее и победил заслуженно, а Веррати просто полудурок, такую игру засрал....

    2
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 00:36

    Верратти дурак,если быть честным,такую игру сломал!!!!

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 00:34

    Тише,тише,батя в здании.с победой,величайший клуб!!!!

    1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 00:41

    Ахахахах и это ты всегда говоришь что не являешься фаном Реала?

    0
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 00:46

    Я говорю,что я не являюсь ярым поклонником Роналду,про Реал слова такого не было!!!!

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 00:53

    Ну да это не ты сверху написал тише тише батя в здании ахахах

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 00:56

    Ну а что тут ни так,под словом батя поставь Реал и всё тебе станет ясно или ты такой тупой,что очевидных вещей не понимаешь????
    Почему на этом сайте из всех фанатов Барселоны,только ты один е.блан???Не подскажешь???Все рады,что посмотрели отличный футбол,а вот ты только горячей мочой ссышь и орёшь,как дура.Будь проще,глядишь и люди потянуться!!!

    2
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:11

    Ахахааха срал я на Псж с Реалом, просто терпеть не могу двух личных глоров.

    -1
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 01:13

    А на вопросы ты не отвечаешь-это значит.что ты млекопитающее недоразумение!!!Иди,сходи к соседу и пусть он тебя снова отымеет!!!

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:20

    Все с тобой ясно, в принципе фанат Цска не может быть другим поэтому я тебя не виню))

    -1
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 01:23

    Дружище.а давай созвонимся.а возможно и встретимся!!!!

    -1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:25

    Республика Ингушетия, г.Карабулак, ул. московская дом 55 жду тебя

    -1
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 01:26

    ну так и я смогу,а ты давай на нейтралке,больно ты мне нужен,ингуш!!!!

    -1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:28

    Ты же встречу предложил, ты и тащи свой зад сюда.

    -1
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 01:30

    Ну вот например,когда я проходил службу на территории ДНР,я часто сталкивался с таким как ты и они не боялись приходить на нейтральную территорию,а с тобой что ни так????

    0
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:32

    Нейтральная это казахстан да?

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 01:34

    Нет,это территория РФ.Просто я смогу приехать к тебе,но там ты меня числом возьмёшь.А где нибудь подальше от меня и от тебя-будет очень справедливо!!!Даже готов обратную дорогу оплатить тебе.если согласишься!!!как???Идёт???

    -1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:35

    Ну для меня Чечня или Дагестан нейтральный например

    -1
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 01:37

    Предлагаю город Моздок!!!

    -1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:38

    моздок это далека для меня

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:39

    на кавказ приехать ссышь?

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 01:40

    Я оплачу дорогу тебе полностью!!!

    -1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:41

    Причем тут деньги? Туда ехать до ***

    -1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:42

    И за тебя одного ты мне туда тащится предлагаешь?

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 01:43

    Ясно всё.Мне вот например тоже до любой точки которую ты предложил далеко,да и Моздок не ближний свет!!!!
    Я же тебе говорю,всё оплачу,мне не тяжело!!!!Думай!!!

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 01:43

    Ну по клавишам из-за меня одного ты же тыкаешь!!!!

    -1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:46

    ты даун что ли? Говорю тебе не в деньгах дело, до маздока до *** ехать

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 01:47

    Я в принципе так и знал,мазаться начал.Все вы ингуши только толпами,а вот так вот один на один просто тьфу.короче.моё предложение в силе до после завтра.Жду ответа!!!!

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:48

    Походу тебя ингуши не раз нагибали

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 01:51

    так давай и проверим,встреча в силе!!!Жду!!!Заодно видео привезу тебе и покажу про ингушей,которых гнули мы!!!!

    -1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:53

    вк скинь как вы ингушей гнете, если это правда я тебе 100 руб на счет кину

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 01:56

    нет,только исключительно при личной встрече,мне приятней будет.
    Вот такой же случай был в Данецке,двое вот таких не верили,что мы гнем "укроп",при личной встрече на нейтральной территории показал,заодно их на видео записал!!!!Так приятно было,вот я и тебе хочу показать!!!

    -1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:58

    Словами вы нас только гнете, а на деле ютуб тебе в помощь

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 02:00

    Да мне твой ютюб не нужен.Я не говорю за остальных,я говорю за себя!!!а ты только и можешь про других песни мне петь!!!Ты скажи мне в глаза и нагни меня.Я спорить не буду,возможно ты меня сломаешь,но суть в другом,это будет в честной схватке.а не на клавиатуре!!!

    -1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 02:01

    я тебе адрес дал чего ты хочешь?

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 02:03

    Я выше всё сказал.Ты опять как крысёнок шкеришься!!!Я же знаю,что там будет,как только ты на земле.твои шакалы меня и замесят,че думаешь первый раз с кавказцами дерусь???Короче.если до после завтра не будет ответа,я всё про тебя пойму.Ты просто опозоришь ингушский народ!!!!Думай,бродяга!!!

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 02:05

    ахахахах иди ты на ***, максиму я до Нальчика ради тебя петуха доеду

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 02:08

    Вот истинный ингуш.Все вы такие трусы.Думай до после завтра.а я подожду.Есть у меня парочку знакомых ингушей,написать нужно будет им,что ты позорник.Кстати,живут они в Назрани,ты же там не далеко от них.привет тебе от Гулиева!!!!

    -1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 02:10

    Это от них ты ******** получил?

    -1
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 02:14

    Не угадал.Это нормальные пацаны.которые со мной в ДНР были.И вот такому как ты они будут рады!!!Всё,я больше тебе не пишу!!!Ты можешь мне номерок кинуть свой,к тебе есть разговор от человека.который тоже как и ты ингуш и проживает рядом с тобой!!!Раз ехать не хочешь,тебе позвонят!!!!

    -1
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 02:30

    Интересно что этот Ингуш скажет на то что ты нас шакалами назвал

    0
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 02:39

    Я тебе адрес дал пусть эти так называемые Ингуши едут ко мне от Назрани до Карабулака 20 минут езды по телефону говорить не о чем. Будет даже интересно посмотреть что это за ингуш за тебя впрягаться будет. Хотя на 99 процентов уверен что ты тут меня ******* хочешь, таких как ты каждый день тут вижу.

    -1
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 марта 2018, 03:04

    Трус!!!Спасибо,я с тебя поржал.!!!теперь я просто жду либо номер либо ответ на встречу.!!!!Больше ничего тебе писать не буду!!!

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 04:07

    Адрес есть пускай твои знакомы едут ко мне.

    -1
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 7 марта 2018, 00:13

    итальянский недоносок....

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 7 марта 2018, 00:11

    все эмери до свидания ! верните в париж анчеллоти !!

    0
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 7 марта 2018, 00:37

    Желаю,что бы в Барселоне был такой красивый футбол и пусть Барса покажет,кто на Камп Ноу главный)))

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:04

    барселона сильна !! она доказывает это в каждом эль классико !! у челси шансов мало !

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 7 марта 2018, 01:05

    Бесспорно.да собственно говоря,изначально было ясно,что Челси имеет ноль целых х.уй сотых шанса на проход!!!!

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    Рейтинг: +4486

    Snek 7 марта 2018, 00:02

    прощай тренеришка

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    Рейтинг: +5691

    Eddyson 6 марта 2018, 22:41

    Удачи тебе, Унаи! А нам зрелищной игры.

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