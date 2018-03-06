Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Реал
ПСЖ - Реал: обзор матча 06 марта 2018
ПСЖ
06.03.2018, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Реал
71'
Э. Кавани
51'
К. Роналду
80'
Каземиро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Реал
Замена
Л. Диарра
️️️️
К. Мбаппе
85'
Желтая карточка
Э. Кавани
84'
82'
Замена
Иско
️️️️
М. Асенсио
80'
ГОЛ! 1:2!
Каземиро
78'
Желтая карточка
С. Рамос
76'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Бензема
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Ди Мария
76'
71'
Замена
Т. Кроос
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
71'
Вторая желтая
М. Верратти
66'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Т. Мотта
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Васкес
32'
Желтая карточка
М. Ковачич
Желтая карточка
М. Верратти
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
4-3-1-2
23
Ареоля
17
Бершиче
3
Силва
5
Маркиньос
10
Алвес
8
Мотта
6
Верратти
12
Рабьо
11
Ди Мария
10
Кавани
10
Мбаппе
4-1-1-2-2
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Ковачич
17
Васкес
10
Асенсио
7
Роналду
9
Бензема
11
Ди Мария
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
19
Диарра
19
Диарра
10
Мбаппе
8
Мотта
15
Пасторе
15
Пасторе
8
Мотта
8
Ковачич
8
Кроос
8
Кроос
8
Ковачич
10
Асенсио
22
Иско
22
Иско
10
Асенсио
9
Бензема
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Бензема
Остались в запасе
ПСЖ
Реал
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча ПСЖ - Реал
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
ПСЖ
Реал
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Куртуа продлил контракт с «Реалом»
Вчера, 14:59
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Хвича прокомментировал признание человеком года по версии GQ
19 ноября
4
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Куртуа продлил контракт с «Реалом»
Вчера, 14:59
«Реал» установит сумму в 1 миллиард отступных за капитана команды
Вчера, 14:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+