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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - ПСЖ
Реал - ПСЖ: обзор матча 14 февраля 2018
Реал
14.02.2018, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
ПСЖ
45'
К. Роналду (П)
83'
К. Роналду
86'
Марсело
33'
А. Рабьо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - ПСЖ
90'
Желтая карточка
Т. Менье
ГОЛ! 3:1!
Марсело
Пас отдал
М. Асенсио
86'
84'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Ло Чельсо
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
83'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Иско
79'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Каземиро
79'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Бензема
68'
66'
Замена
Т. Менье
️️️️
Э. Кавани
64'
Желтая карточка
А. Рабьо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Рабьо
Желтая карточка
Иско
32'
25'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
15'
Желтая карточка
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Лассана Диарра
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
6
Начо
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
4-2-2-2
23
Ареоля
10
Алвес
5
Маркиньос
3
Кимпембе
17
Бершиче
12
Рабьо
6
Верратти
20
Ло Чельсо
10
Неймар
10
Мбаппе
10
Кавани
22
Иско
10
Асенсио
10
Асенсио
22
Иско
9
Бензема
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Бензема
5
Каземиро
17
Васкес
17
Васкес
5
Каземиро
20
Ло Чельсо
7
Дракслер
7
Дракслер
20
Ло Чельсо
10
Кавани
12
Менье
12
Менье
10
Кавани
Остались в запасе
Реал
ПСЖ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал - ПСЖ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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