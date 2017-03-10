«ПСЖ» готов сотрудничать с полицией относительно атаки фанатов

Руководство «ПСЖ» прокомментировало обстоятельства инцидента в аэропорту Бурже, где были атакованы футболисты после возвращения с игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) группой агрессивно настроенных фанатов.

«Эти люди атаковали машины наших игроков, некоторые автомобили были повреждены в результате этого. Служба безопасности попыталась защитить игроков и членов их семей.

В этой сложной обстановке один человек из толпы был ударен машиной, которая пыталась проехать мимо агрессивных людей. Сейчас ведется полицейское расследование, которое определит обстоятельства произошедшего.

Клуб официально заявляет, что готов к любому сотрудничеству с полицией. Мы решительно осуждаем любые проявления агрессии», – говорится в заявлении парижского клуба.

Стоит отметить, что наезд автомобилем на одного из агрессивных болельщиков допустил полузащитник команды Тиаго Мотта. Тот после инцидента подал заявление на игрока в полицию.