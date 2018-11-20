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    Мотта: «Моуринью всегда нужен враг. Если он отсутствует, Жозе его придумает»

    Бывший полузащитник «Интера» Тиаго Мотта раскрыл детали психологии бывшего главного тренера итальянцев Жозе Моуринью. Португалец выиграл с миланцами Лигу чемпионов.

    «Знаю, что Моуринью не нужна красота, а нужен враг. Если его нет, Жозе создаст его сам. Помню, как он в «Интере» провел пресс-конференцию, в которой обрушился с критикой на соперников, их тренеров и функционеров», – сказал Мотта Goal.

    Сейчас Моуринью тренирует «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Goal

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    20.11.2018 21:18
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 ноября 2018, 00:28

      Нам враги не нужны, достаточно адекватных собеседников, что мы и демонстрируем в нашем кружке по интересам, обсуждая разные темы от футбольных до повседневных. Мозговая физзарядка с утра по побудке... )))

      4
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 09:55

      с утра я с легонца проспал, поэтому, в авральном режиме с утра на работу бежал))

      добрый день Олег!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 10:33

      Привет, Андрюша ! А я с утра тут в две аптеки по нескольку раз названивал цирк да и только. Звонишь одна цена, есть флакон вам оставить ? Да ладно думаю разница в 20р. В интернете ещё посмотрел лекарства. По этой теме, перезваниваю в нашем р-не нет, тогда я эти куплю, говорю. Называет цену в обеих аптеках уже по цене на 140р. дороже. А если я ещё перезвоню через полчаса, то будет уже на 300р дороже ? Позвонил в городскую справочную, надыбал аптеку, где есть акция 1+1 и на двух 10мл флакончиках я сэкономлю 500р. и ещё куплю на 100р дешевле другое лекарство, но придётся ехать на метро с пересадкой, мне там лекарство оставили. Ценообразования от потолка, блин.

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 10:39

      ))) молодец Олег!
      вот бы мне такую бытовую ватку..!я везде и всюду переплачиваю, потому что ленив, и никогда не ищу где выгодней и дешевле.
      если что то приспичило, покупаю в первом же подвернувшемся месте

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 10:44

      У меня всё это терпит, и я как правило покупаю наперёд глядя на срок годности, цены ведь растут как на дрожжах, а на курс лечения как минимум полгода. Вот и ищу разного рода комбинации лекарств по данной проблеме. Аптеки социальные рядом не трудно позвонить и пройтись, но и в них с ценами химичат, поэтому и звоню в справочные. Буду собираться к дочери они уже с поликлиники приехали, а от неё потом в аптеку поеду. В инете буду в 16-17ч. Тебе удачи и пока.

      4
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 10:47

      давай Олег , к вечеру стыканёмся. а я пока сам на сам буду мысли раскидывать

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 23 ноября 2018, 11:21

      с детства интересовал вопрос... сколько футболист продержится на ринге против кикбоксёра, и сколько кикбоксёр на поле против футболиста...
      только в детстве могут волновать такие интересные и неожиданные вопросы... а потом вопросы становятся всё логичней и скушней ..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 17:14

      Кто сильнее кит или слон ? Из той же детской аналогии и споров... )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 23 ноября 2018, 17:18

      У тебя одна зимняя куртка ? У меня две, два пуховика и одна шуба купленная в Москве в 1983г, весит в шкафу как память. Надо, блин, проверить, там всюду карманов от 4-х до 6-и, а вдруг... )))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 17:28

      Добрый вечер всем ,кто еще не устал от футбола!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 ноября 2018, 17:36

      Привет, Саша и Толя ! Устанем от футбола переключимся на кёрлинг,коньки, фигурное катание, шахматы и баскет. Сегодня сё это есть. )))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 23 ноября 2018, 17:43

      Привет Толя! Скоро начнется Ахмат -ЦСКА. Как то начинаешь скучать по матчам РПЛ.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 23 ноября 2018, 17:44

      Я лет 7-8 назад будучи в отпуске 300 р. нашёл... в пылесосе. До меня в отпуске был старший брат, видно когда пересчитывал бабки обронил и за диван они упали. Потом перед отъездом пропылесосил, навёл порядок у мамы и уехал. Потом и я также пропылесосил, сделал влажную уборку. И стал из старого пылесоса вытряхивать из пылесборника весь мусор. Пылесос ещё советский был "Вихрь". Вытряхиваю на газету, а там 3 стольника. )))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 ноября 2018, 17:46

      Рассчитываю, что матч будет упорным и интересным. Поставлю на ничью 1:1

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 17:47

      Привет Олег! Совсем недавно закончился хоккей Кунь Лунь - Спартак 0:2. Репортаж был из Шанхая. Зал пустой. У китайцев канадцы,шведы,финны,чехи и наши. Ни одного китайца я там не заметил.

      4
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 17:49

      В последнее время в Чечне футбол стал менее популярен. И стадион плохо заполняется.

      4
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 23 ноября 2018, 17:51

      ЦСКА сейчас выглядит по сильнее ,но никто не знает в каком состоянии сейчас игроки после перерыва.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 ноября 2018, 17:51

      Ну не их вид спорта. Всё это искусственно навязано. Бабок много и решили попробовать этот проект в бизнесе. Надоест скоро и самим бизнесменам и хоккеистам эта экзотика и такие перелёты.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 23 ноября 2018, 17:55

      У ЦСКА много травмированных, уставших сборников, рассчитываю на это. Ну и "Ахмат" при Рахимове прибавил.

      4
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 17:56

      Наверняка денег было вложено не мало. Играют они в КХЛ если не ошибаюсь года 4 ,а зрительский интерес отсутствует.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 ноября 2018, 17:57

      Упали результаты, значительные изменения в составе, чехарда с тренерами. Рахимов с организацией игры и результатами вернёт зрителей на трибуну.

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 18:00

      А стадиончик то опять полупустой. Поехали.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 ноября 2018, 18:00

      Там постепенно начинают осознавать, что футбол с обилием дорогих легов, а хоккей и подавно, это не даст всплеска в Китае и не подогреет интерес у зрителей и молодёжи для занятий.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 ноября 2018, 18:00

      Переключаюсь и я. Уже и погода вносит коррективы.

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 18:07

      (с) ....слон или кит

      глисты и того и другого ушатают))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 18:08

      (с) но не их вд спорта ...

      +++

      4
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 18:09

      Пока явного преимущества нет ни у одной из команд.

      4
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      Project Бабангида > zigbert 23 ноября 2018, 18:11

      (с) кто ещё не устал от футбола

      есть такое дело.... чувствую себя "человеком измученным нарзаном"
      футбола стало слишком много... это уже не праздник

      4
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 23 ноября 2018, 18:14

      Привет Андрей! "Нарзан" тоже полезен когда в меру.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 23 ноября 2018, 18:20

      (с) всё что не высосал росстат, высосет пылесос "вихрь" Рубика Докояна)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 23 ноября 2018, 18:40

      привет Толик!
      пойду заряжусь.. пока угли не остыли))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 18:53

      Долго будут валить... )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 ноября 2018, 18:54

      Пока равная игра идёт.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 18:56

      Бросайте деньги на ветер и пылесос "Вихрь" их засосёт...)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 18:57

      Заряжайся, я через 2ч. кофе с валидолом приму.)))

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 18:58

      В первом тайме футболисты Ахмата 3 раза падали в штрафной.Пока Безбородов не верит.

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      Рубик Докоян > zigbert 23 ноября 2018, 19:55

      Пока ЦСКА уверенно ведёт игру и побеждает заслуженно в этом матче.

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      zigbert > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 20:10

      В обороне ЦСКА ошибок не допускает а в атаке использовали свой шанс. Ахмат проблем для Акинфеева не создал.

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      Рубик Докоян > zigbert 23 ноября 2018, 20:12

      Да, сыграли слабо есть проблемы с составом и нападение нуждается в усилении. У ЦСКА пока всё идёт по накатанной.

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      Рубик Докоян > shlomo 23 ноября 2018, 20:14

      Сыграли как-то беззубо и без куража домашнего.

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      Рубик Докоян > shlomo 23 ноября 2018, 20:19

      Согласен. Но без Бериши, Балая и Роши, особенно первого, они выглядели впереди никакими.

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      zigbert > shlomo 23 ноября 2018, 20:20

      Толя ,крепкое словцо не мешало бы вставить. Да еще и преимущества своего не получили. Не идет зритель на Ахмат.

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      zigbert > shlomo 23 ноября 2018, 20:27

      Толя а как Локомотив - Урал прогнозируешь? Предыдущий почти угадал.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 23 ноября 2018, 20:41

      Я буду смотреть эту игру беспристрастно. Надо заканчивать на сегодня. Спокойной ночи.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 23 ноября 2018, 21:02

      дядя фёдор , прислушался к твоему прогнозу)

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      Project Бабангида > shlomo 23 ноября 2018, 21:03

      урал ответочку... да какой...!!!

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 21:16

      урал - локомотив... первый тайм , шашки на голо...

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 23 ноября 2018, 21:19

      вечер сегодня у них весёлый.. )
      волна туда... волна сюда )

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 ноября 2018, 21:23

      Спокойной ночи, Саня ! Игра смотрится, в первом тайме хорошо играют обе команды. "Урал" гол забил превосходный.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 21:26

      Да, команды не закрылись, обе играют в открытый футбол. Широко, с переводами мяча на фланг и прострелами и передачами под удар набегающему. Так бы и во втором тайме отбегали.

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      ...
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      Project Бабангида > shlomo 23 ноября 2018, 21:27

      (с) второй тайм будет другим

      тоже так думаю... паричём, урал может быть и порубился ещё в открытую, но локо скорей всего игру поменяет..
      нахер Палычу эти качели, когда они по зенитовскому следу идут

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 23 ноября 2018, 21:27

      Думаю всё также будет. Вставит по игровой дисциплине и подстраховке в защите, но и замены сделает.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 23 ноября 2018, 21:30

      Игра интересная и смотрится. Только бы в конце Лапочкин не начудил. Антона Миранчука пожалел на 19-й минуте.

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 21:38

      Олег, вчера тему допинга мы затронули, что одним можно, а другим нельзя, и сегодня как подтверждение слив инфы про Рамоса..
      причём это так цветочки ещё..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 23 ноября 2018, 22:28

      Мандраже перед Палычем и московскими. Мало того, что сзади по ноге заехал, так ещё голос ом брал споря с арбитром. А потом Палыч удивляется, что у игроков много удалений. В еврокубках с ними никто беседовать не будет...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 22:31

      Читал. Топовые команды и их игроков выгораживают и скрывают. Как и по ФФП глаза закрывают так и тут. А принципиальность проявляют по отношению к слабым и нас всюду душат.

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 22:50

      если этот ящик пандоры открыть, там такое полезет....
      месси и другие небожители , сразу мордой об асфальт ..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 22:51

      Вот именно. Поэтому и замалчивают многое.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 22:55

      поэтому я настаиваю... спорт в нынешнем виде , это тупик...!
      будут киборги соревноваться, людей просто вытеснят

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 22:58

      Кто там башляет, те всем и ворочают. Туда зашли такие деньги, что всех покупают и скупают на корню.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 23:00

      ну тогда я лучше позырю как пацаны во дворе гоняют, у них хотя бы всё по честному)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 23 ноября 2018, 23:01

      До завтра, Толя ! У нас чемпионы в последние годы неубедительные. Победят, а потом на их игру смотреть не хочется...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 23:02

      Во дворе все вместе курят и пьют, а потом мяч гоняют. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 23:07

      да сейчас они не особо то курят и пьют ...
      лет 12 а уже деловые, строят планы на жизнь.... прагматики...
      это мы свою жизнь сливали в приятную пустоту ... но в этом тоже что то есть

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 23:09

      Я когда в отпуск на Украину приезжал, эти 12-летние "старички" сидели на лавках болтали или в карты играли, но мяч не гоняли. И так целыми днями.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 23:16

      на данный момент они на три подвида делятся...
      геймеры, те что только дома за компами сидят
      спортсмены и деловые , те что уже с 10 лет карьеру строят
      и часть не определившихся... не туда не сюда.. зачастую просто трудное семейное положение их заставляет прибывать в этом состоянии

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 23:20

      У всех у них жизнь сложится по разному. Сейчас ещё только мечты и прожекты детские. С возрастом ещё всё будет меняться.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 23:25

      я тут на площадке как то к одним подсел- футболисты.... мозгов не много но планы на эту жизнь уже имеют

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 23:28

      Таких не мало. Красиво жить не запретишь, а им хочется прежде всего этого.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 23:36

      как не странно но это попахивает вырождением.... ну измельчанием это точно...
      я пацанов не веню, они просто взрощены в такой среде, которая их "калечит" в этом направлении

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 23:39

      Безусловно они смотрят кино, видят вокруг навороченные тачки на которых катается молодёжь и им этого хочется. В 90-е пацаны бандюками мечтали стать, а девки в простипомы податься...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 23:49

      я сам в 90х формировался , и пожалуй с тобой соглашусь...
      мне казалось, что достаточно просто быть личностью, иметь определённый стержень, и ты уже состоявшаяся личность...
      потом пришли новые веенья, но я не могу отказаться от старых.. пусть меня лучше раскопают среди динозавров, чем среди флэшек и и джостиков

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 23:52

      Тогда же и опросов было не мало и в школах, и на ТВ. Смотрели на окружающую жизнь, фильмы были такого порядка, начиная от "Интердевочки." Всем хотелось красивой жизни и свалить за бугор.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 23:53

      пора в кровати заныривать..)
      да завтра тогда...! на базе пересечёмся

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 23:55

      До завтра, Андрюша ! Я базу найду и с утра по веткам пройдусь, и к дочери отмечать годик внучке.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 23:56

      (с) интердевочки...

      я на "Брате" больше ....
      про интердевочку слышал, типа культовое советское кино... потом ка то шло по телеку... такая блевота.... естественно даже не досмотрел

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 23:58

      И в кино на него ломились из-за сцены постельной и за диалоги. Тогда на этом кассу делали в кино.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 23:58

      (с) ...годик внучке

      оооо!! мои поздравления , щепетильный дед!!
      пусть растёт, и деда радует !

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 23:59

      Спасибо, Андрюша ! Радует, действительно.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 ноября 2018, 00:02

      (с) в кино ломился

      ну если только народ хотел на сиськи обвисшие посмотреть...
      а больше там по моему и смотреть не на что ...
      реально из проституток героев сделали...
      Сталин бы за такое повесил, как за растление молодого поколения - и был бы прав

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      Project Бабангида > Project Бабангида 24 ноября 2018, 00:02

      до завтра счастливый дед!! )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 ноября 2018, 00:04

      Это по нынешним меркам, что мы видели, а тогда шуму было много. Даже депутаты дебаты вели по запрету его..)))

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