Мотта: «Моуринью всегда нужен враг. Если он отсутствует, Жозе его придумает»

Нам враги не нужны, достаточно адекватных собеседников, что мы и демонстрируем в нашем кружке по интересам, обсуждая разные темы от футбольных до повседневных. Мозговая физзарядка с утра по побудке... )))
Бывший полузащитник «Интера» Тиаго Мотта раскрыл детали психологии бывшего главного тренера итальянцев Жозе Моуринью. Португалец выиграл с миланцами Лигу чемпионов.
«Знаю, что Моуринью не нужна красота, а нужен враг. Если его нет, Жозе создаст его сам. Помню, как он в «Интере» провел пресс-конференцию, в которой обрушился с критикой на соперников, их тренеров и функционеров», – сказал Мотта Goal.
Сейчас Моуринью тренирует «Манчестер Юнайтед».