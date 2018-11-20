Мотта: «Моуринью всегда нужен враг. Если он отсутствует, Жозе его придумает»

Бывший полузащитник «Интера» Тиаго Мотта раскрыл детали психологии бывшего главного тренера итальянцев Жозе Моуринью. Португалец выиграл с миланцами Лигу чемпионов.

«Знаю, что Моуринью не нужна красота, а нужен враг. Если его нет, Жозе создаст его сам. Помню, как он в «Интере» провел пресс-конференцию, в которой обрушился с критикой на соперников, их тренеров и функционеров», – сказал Мотта Goal.

Сейчас Моуринью тренирует «Манчестер Юнайтед».