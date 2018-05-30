Мотта: «Настроение Неймара зависит от множества мелочей, незаметных обычному человеку»

Экс-хавбек «ПСЖ» Тиаго Мотта рассказал о перепадах в настроении форварда команды Неймара.

«Неймару необходимо всегда чувствовать себя счастливым. Он должен ощущать себя комфортно на поле и в быту.

Если это так, то все будет хорошо: улыбки, танцы, футбол, музыка. Три часа тренировок пролетают незаметно.

Но бывали моменты, когда он сразу говорил: «Сегодня будет тяжело». Думаю, это может быть связано с его личной жизнью или с тем, что он ел на завтрак. Такие мелочи, которые для любого другого игрока незаметны, на нем всегда сказываются, так как он находится всегда в центре внимания», – цитирует Мотту Le Parisien.

Неймар не выходил на поле с февраля этого года, когда он получил травму.