Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло получил тренерскую лицензию. Об этом сообщает Федерация футбола страны.

Также лицензию тренера получили такие футболисты, как Джилардино, Габриэль Батистута, Паоло Каннаваро и Тиаго Мотта.

Все они смогут работать в качестве главного тренера в молодежных и женских командах, а также возглавлять клубы не выше уровня Серии Б. Для работы в Серии А потребуется дальнейшее обучение.