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Тиаго Мотта
Статистика
Тиаго Мотта - статистика
Завершил карьеру
28 августа 1982 (44)
#8 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Италия | Бразилия
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Кубок 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Франции 2014
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Франция. Лига 1 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Лига чемпионов 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Франция. Лига 1 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Италии 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Товарищеские матчи 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСЖ
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСЖ
1 : 2
06.03.2018
Реал
1' - 59'
Лига чемпионов, 3 тур
Андерлехт
0 : 4
18.10.2017
ПСЖ
1' - 90'
51'
Лига чемпионов, 2 тур
ПСЖ
3 : 0
27.09.2017
Бавария
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
0 : 5
12.09.2017
ПСЖ
1' - 90'
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