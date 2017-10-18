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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - ПСЖ
Андерлехт - ПСЖ: обзор матча 18 октября 2017
Андерлехт
18.10.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
0 : 4
Завершен
ПСЖ
3'
К. Мбаппе
44'
Э. Кавани
66'
Неймар
88'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - ПСЖ
88'
ГОЛ! 0:4!
А. Ди Мария
Желтая карточка
Л. Теодорчик
71'
66'
ГОЛ! 0:3!
Неймар
Желтая карточка
А. Оникуру
55'
55'
Желтая карточка
К. Мбаппе
51'
Желтая карточка
Т. Мотта
44'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Мбаппе
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Верратти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
94
Софьян Ханни
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
3-5-1-1
26
Селс
3
Дешахт
5
Кара
8
Аппиа
16
Геркенс
24
Кумс
18
Дендокер
16
Требель
94
Ханни
7
Оникуру
91
Теодорчик
4-3-1-2
23
Ареоля
10
Алвес
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Курзава
12
Рабьо
8
Мотта
6
Верратти
10
Неймар
10
Мбаппе
10
Кавани
Остались в запасе
Андерлехт
ПСЖ
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Андерлехт - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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