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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - ПСЖ
Селтик - ПСЖ: обзор матча 12 сентября 2017
Селтик
12.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
0 : 5
Завершен
ПСЖ
19'
Неймар
34'
К. Мбаппе
40'
Э. Кавани (П)
83'
М. Лустиг (АГ)
85'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - ПСЖ
85'
ГОЛ! 0:5!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Курзава
84'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
К. Мбаппе
83'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
М. Лустиг
Замена
Д. Форрест
️️️️
П. Робертс
78'
76'
Желтая карточка
Неймар
Замена
О. Эдуард
️️️️
Л. Гриффитс
69'
61'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Рабьо
Желтая карточка
Э. Ролстон
53'
Замена
Т. Рогич
️️️️
С. Армстронг
46'
Желтая карточка
Й. Шимунович
40'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Э. Кавани
34'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
19'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
А. Рабьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
4-5-1
1
Гордон
6
Тирни
23
Лустиг
55
Шимунович
56
Ролстон
17
Армстронг
8
Браун
7
Синклейр
16
Робертс
10
Нтчам
29
Гриффитс
4-3-1-2
23
Ареоля
10
Алвес
3
Силва
5
Маркиньос
3
Курзава
12
Рабьо
6
Верратти
8
Мотта
10
Неймар
10
Кавани
10
Мбаппе
16
Робертс
49
Форрест
49
Форрест
16
Робертс
17
Армстронг
7
Рогич
7
Рогич
17
Армстронг
29
Гриффитс
29
Эдуард
29
Эдуард
29
Гриффитс
12
Рабьо
7
Дракслер
7
Дракслер
12
Рабьо
10
Мбаппе
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
10
Мбаппе
Остались в запасе
Селтик
ПСЖ
24
Дорус Де Врис
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Селтик - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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