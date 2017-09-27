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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Бавария
ПСЖ - Бавария: обзор матча 27 сентября 2017
ПСЖ
27.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
3 : 0
Завершен
Бавария
2'
Д. Алвес
31'
Э. Кавани
63'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бавария
78'
Желтая карточка
С. Руди
Желтая карточка
М. Верратти
73'
ГОЛ! 3:0!
Неймар
63'
60'
Желтая карточка
Т. Алькантара
45'
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Мбаппе
31'
23'
Желтая карточка
Й. Киммих
ГОЛ! 1:0!
Д. Алвес
Пас отдал
Неймар
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Бавария
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
4-3-1-2
23
Ареоля
3
Курзава
3
Силва
5
Маркиньос
10
Алвес
12
Рабьо
8
Мотта
6
Верратти
10
Неймар
10
Мбаппе
10
Кавани
2-2-3-1-2
26
Ульрайх
25
Зюле
5
Алаба
88
Мартинес
6
Киммих
6
Алькантара
8
Толиссо
23
Видаль
23
Родригес
9
Левандовски
13
Мюллер
Остались в запасе
ПСЖ
Бавария
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча ПСЖ - Бавария
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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