Мотта возглавил «Дженоа». На пост претендовал Каррера

«Дженоа» назначил на пост главного тренера своего бывшего футболиста Тиаго Мотту. Специалист уже приступил к обязанностям.
На пост претендовал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Официальная презентация Мотты для СМИ состоится завтра, 23 октября.
- «Дженоа» набрала пять очков в восьми турах Серии А и занимает 19-е место в турнирной таблице.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
- Мотта играл за «Дженоа» в 2008-2009 годах.
Источник: официальный сайт «Дженоа»