Мотта возглавил «Дженоа». На пост претендовал Каррера

«Дженоа» назначил на пост главного тренера своего бывшего футболиста Тиаго Мотту. Специалист уже приступил к обязанностям.

На пост претендовал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Официальная презентация Мотты для СМИ состоится завтра, 23 октября.