Ди Мария и Мотта дисквалифицированы на две игры, Павлович – на три

Состоялось собрание дисциплинарного комитета ПФЛ, на котором были приняты дисциплинарные меры к игрокам, заработавшим удаления в последних турах чемпионата Франции, сообщает L'Equipe. Полузащитники «ПСЖ» Анхель Ди Мария и Тиаго Мотта отстранены на две игры каждый, а защитник «Анжера» Матео Павлович, нанесший травму хавбеку «Лиона» Корантену Толиссо, пропустит три ближайших матча.
Более мягкие наказания (по одном матчу) получили Хироки Сакаи («Марсель»), Игор Левчук («Бордо»), Дальберт («Ницца») и Весли Лаутоа («Лорьян»).
Источник: Бомбардир.ру