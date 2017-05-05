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    Ди Мария и Мотта дисквалифицированы на две игры, Павлович – на три

    Состоялось собрание дисциплинарного комитета ПФЛ, на котором были приняты дисциплинарные меры к игрокам, заработавшим удаления в последних турах чемпионата Франции, сообщает L'Equipe. Полузащитники «ПСЖ» Анхель Ди Мария и Тиаго Мотта отстранены на две игры каждый, а защитник «Анжера» Матео Павлович, нанесший травму хавбеку «Лиона» Корантену Толиссо, пропустит три ближайших матча.

    Более мягкие наказания (по одном матчу) получили Хироки Сакаи («Марсель»), Игор Левчук («Бордо»), Дальберт («Ницца») и Весли Лаутоа («Лорьян»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2017 09:31
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