Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Мотта: «Я бы хотел возглавить «ПСЖ». Работаю для этого»

    Тренер юношеской команды «ПСЖ» Тиаго Мотта рассказал о своих целях.

    «Моя цель – тренировать крупнейшие клубы в мире. «ПСЖ»? Посмотрим, когда время придет.

    Тухель полностью поддерживает меня. Сегодня 99% тренеров хотят тренировать «ПСЖ», потому что это большой клуб, а оставшийся 1% – это Тухель, потому что он уже его тренирует.

    Конечно, я буду среди тех тренеров, которые хотели бы возглавить клуб, как только Тухель уйдет. Я работаю для этого.

    Я играл в «ПСЖ». Я знаю, как устроен клуб, раздевалка. Я знаю, какие у клуба амбиции как во внутреннем чемпионате, так и во внешних турнирах. Это нечто очень позитивное для меня и для клуба», – сказал Мотта.

    • Мота выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2018 годы.
    • С февраля 2019 года он тренирует юношескую команду клуба.

    Источник: beIN Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru