Мотта: «Я бы хотел возглавить «ПСЖ». Работаю для этого»

Тренер юношеской команды «ПСЖ» Тиаго Мотта рассказал о своих целях.

«Моя цель – тренировать крупнейшие клубы в мире. «ПСЖ»? Посмотрим, когда время придет.

Тухель полностью поддерживает меня. Сегодня 99% тренеров хотят тренировать «ПСЖ», потому что это большой клуб, а оставшийся 1% – это Тухель, потому что он уже его тренирует.

Конечно, я буду среди тех тренеров, которые хотели бы возглавить клуб, как только Тухель уйдет. Я работаю для этого.

Я играл в «ПСЖ». Я знаю, как устроен клуб, раздевалка. Я знаю, какие у клуба амбиции как во внутреннем чемпионате, так и во внешних турнирах. Это нечто очень позитивное для меня и для клуба», – сказал Мотта.